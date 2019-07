Prípad, aký nemá v Brzotíne obdoby: Na poslanca sa vyrútilo 15 chlapov, skončil s rozbitou lebkou!

S bejzbalkami, kamennou dlažbou a dvoma psami! Tak vtrhlo do domu poslanca obce Brzotín (okr. Rožňava) Szilárda Szabóa asi 15 chlapov, ktorí mu doslova rozbili lebku. Len zázrakom tento brutálny útok prežil.

Szabó pracuje ako lesný inžinier v neďalekej obci Betliari. K brutálnemu napadnutiu došlo pri dome jeho svokry, kde poslanec momentálne býva s celou rodinou. Tá opísala, že do domu vtrhlo 15 chlapov s bejzbalkami, kamennou dlažbou aj s dvoma psami. „Do dvora išli s revom a krikom. Keď som videla, že idú hore schodmi k dverám domu, rýchlo som zamkla dvere. Báli sme sa, mali sme tu aj vnúčatá. Hneď som volala sanitku,“ opisuje svokra chvíle strachu.

Svojho zaťa našla celého zakrvaveného. Ten skončil s rozbitou lebkou v nemocnici. Nad bezprecedentným útokom na obecného poslanca si láme hlavu aj starosta Brzotína Tibor Garay. “Je to pre nás záhadou, nevieme si to dať s ničím do súvisu. Pán poslanec je bezkonfliktnej povahy,“ vysvetlil s tým, že zvoláva mimoriadne zastupiteľstvo.

Brutálny čin vyšetruje aj polícia, ktorá už zadržala päť podozrivých. „Tí boli umiestnení do cely policajného zaistenia,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Vyšetrovanie zrejme preukáže, či išlo o osobnú pomstu, alebo útok súvisel s výkonom jeho funkcie.