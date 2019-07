Opletačky, aké má s domom Maroš, v Polomke ešte nezažili: Pozreli si ho Rómovia, susedia urobili neslýchanú vec!

Foto

To nečakali ani v najhoršom sne! Maroš Hadžega (51) spolu s manželkou predávajú veľký rodinný dom v Polomke (okr. Brezno). Dôvodom je to, že sa presťahovali bližšie k Breznu, aby pomáhali rodičom. Doteraz bezproblémové vzťahy so susedmi zmenila jedna obhliadka domu.