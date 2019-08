Zdravie a relax z prírody: 6 tipov, ako využiť levanduľu

Levanduľa od nepamäti patrila k najobľúbenejším aromatickým rastlinám. Používala sa na kozmetické a lekárske účely.

Labužníci jej prišli na chuť aj v kuchyni. Fialová rastlinka je priam zázračná - upokojuje nervový systém, zlepšuje psychickú odolnosť, má protizápalové, dezinfekčné a antibakteriálne účinky. Vyskúšajte zopár tipov, ako využiť aromatickú či liečivú silu levandule.

Kráska z Provensalska

Levanduľa je poloker dorastajúci do výšky približne 60 až 90 centimetrov, plnú veľkosť dosiahne až v treťom roku života. Má podlhovasté, úzke, jemne ochlpené sivozelené listy, ktoré sú veľmi aromatické. Tie sú žiarivo fialové, no už sú druhy aj s bielymi, modrými či s ružovkastými lupienkami. Kvitne od júna do augusta. Pôvodnou oblasťou výskytu levandule je Stredomorie. Najcharakteristickejšou krajinou na jej pestovanie je však južné Francúzsko, oblasť Provence.

Ako ju pestovať

Ak si chcete levanduľu vypestovať v záhradke alebo na balkóne, nájdite jej miesto, ktoré je vystavené dostatočnému slnku. Priame slnko zaručí rastlinke intenzívnu farbu a arómu. Darí sa jej v priepustnej, skôr piesočnatej pôde. Preto na sadenie pripravte väčšiu jamu a vysypte ju pieskom zmiešaným so zeminou na kvitnúce rastliny, môžete prihodiť aj niekoľko kamienkov. Nemá rada premokrenú pôdu, takže s polievaním to určite nepreháňajte. Na výrobu domácich džemov a sirupov používajte určite lekársku levanduľu.

Ako ju sušiť Otvoriť galériu Levanduľa je obľúbená aj pre jej prenikavú vôňu. Zdroj: istock

Z rastliny sa zbierajú najmä kvety. Najvhodnejšie obdobie na ich zber je tesne pred rozkvitnutím. Malé kytičky zavesíme kvetmi nadol na vetrané, tmavé miesto. Ak sa levanduľa suší na tmavom mieste, tak si zachová svoju farbu. Zväzky sa používajú aj ako vonné predmety alebo dekorácia.

Pozor!

Levanduľa výrazne znižuje krvný tlak, preto nie je vhodná pre ľudí s nízkym tlakom, pre ženy na začiatku tehotenstva a pri epileptických ochoreniach.

6 tipov

1. Voňavé vrecúško

Sušené kvety levandule zbavte stopiek a nasypte ich do pláteného vrecúška. Vrecúško môžete dať do bielizníka, kde poslúži ako ochrana proti moliam. Tiež ho môžete dať k vankúšu do obliečky. Obsah vrecúška je vhodné po dvoch mesiacoch vymeniť.

Použitie: pri nespavosti, pri bolesti hlavy, na upokojenie, na odpudenie

molí v šatníku

2. Aromatický čaj

Na jednu šálku čaju potrebujete 1 čajovú lyžicu čerstvých alebo sušených kvetov. Zalejte ich vriacou vodou a nechajte lúhovať 10 minút. Potom kvietky preceďte. Pri veľkom psychickom napätí môžete vypiť 3-4 šálky levanduľového čaju denne.

Použitie: pri chrípke, bolesti hrdla aj ako kloktadlo

3. Soľ do kúpeľa

V miske zmiešajte morskú soľ s pár

kvapkami esenciálneho oleja. Dajte

pozor, aby ste to s olejom neprehnali, keďže levanduľa má naozaj veľmi

výraznú vôňu. Do fľaštičky, prípadne zaváraninového pohára striedavo

vrstvite soľ a sušené kvety levandule.

Použitie: pri dne, reume a zápale nervov

4. Telový peeling

Zmiešajte pár kvapiek (4-5) levanduľového esenciálneho oleja, sušené kvety levandule, 100 g cukru alebo soli, lyžicu oleja a šťavu z polovice citróna.

Použitie: pri sprchovaní – odstraňuje odumreté bunky kože a pôsobí

protizápalovo

5. Korenie

Listy levandule si nájdu uplatnenie aj v kuchyni. Tvoria neoddeliteľnú súčasť provensalského korenia. Vysušte levanduľové listy a rozdrvte v dlaniach. Ich aróma prevonia každé jedlo, čo ocenia fajnšmekri. Korenie môžete kombinovať s rozmarínom, bazalkou a s cibuľou.

Použitie: V malom množstve ich môžeme pridať k pečenému mäsu a rybám, hodí sa aj do hubových jedál a šalátov.

6. Olej

Natlačte do skleneného zaváraninového pohára čo najviac čerstvých kvetov levandule (až po vrch pohára) a zalejte olivovým alebo mandľovým olejom. Macerujte na priamom slnku 6 týždňov. Pre väčšiu silu môžete pridať dve-tri kvapky éterického levanduľového oleja. Potom prelejte cez gázu alebo jemné sitko a nechajte v uzavretej nádobe (môžete použiť prázdnu kozmetickú fľaštičku s dávkovačom).

Použitie: Na suchú pokožku, na zapálenú pokožku, vtierať do spánkov pri bolesti hlavy, na masáž tela, na hojenie rán.