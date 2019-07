Pre Drahomíru sa rutinný nákup zmenil na nočnú moru: Kvôli 2 eurám ma viedli ako zlodejku!

Nákup ako zo zlého sna! Drahomíra (61) chodí do obľúbeného obchodného reťazca na Kamennom námestí už roky. V nedeľu si však počas rutinného nákupu prežila poriadne nepríjemný zážitok, ktorý jej ani po niekoľkých dňoch nedá spávať.

Na prízemí si kúpila denník, účtenku vložila do novín a tie si schovala do kabelky. V potravinách ju však podľa jej slov zdrapili pracovníci SBS a odvliekli ju na recepciu. Dôchodkyňu to vystrašilo a sklamalo ju, že sa jej nikto nepokúsil ospravedlniť.

Niekedy sa z nakupovanie môže stať nočná mora. Čitateľka Nového Času Drahomíra (61) v obchodnom reťazci na Kamennom námestí nakupuje už roky. „V ten deň som si na prízemí kúpila noviny a bloček som si odložila do kabelky a išla som do potravín, ktoré sa nachádzajú v suteréne,“ začala rozprávanie dôchodkyňa.

„Keď som vychádzala s nákupom, na prízemí ma odchytili dvaja pracovníci SBS, ktorí ma viedli cez celú predajňu ako nejakého zločinca,“ povedala Drahomíra, ktorej v tej chvíli nebolo všetko jedno. Ženu priviedli na vrátnicu, kde si od nej vypýtali bloček za noviny, ktoré mala v kabelke. „Tá pani mi len povedala, že je dobre, že mám bloček, ale nikto sa mi neospravedlnil,“ povedala dôchodkyňa, ktorá sa cíti ponížená. Nový Čas oslovil aj obchod, od ktorého sa snažil získať stanovisko.

„Bola som v centre zákazníkov v čase, keď tu bola aj pani. Samozrejme, že sme to chceli riešiť, pretože sa dá podať sťažnosť, ale pani nechcela počkať,“ uviedla jedna z pracovníčok obchodného reťazca, ktorá dodala, že pracovníci SBS pracujú ako nezávislá spoločnosť. „Mali sme tu veľa ľudí a tiež potrebujeme čas, aby sme vedeli v takýchto prípadoch kontaktovať manažéra,“ uzavrela pracovníčka. Reťazec sa však do uzávierky nevyjadril.