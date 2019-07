Z nájazdu zlodejov na Liptove je obyvateľom do plaču: Milovanej Božke († 56) ukradli náhrobok za 1 200 €

Bez úcty a hanby! Tmavý cintorín na Liptove si vytipovali zlodeji, ktorí sa tam vybrali počas štvrtkovej noci kradnúť. Odniesli si náhrobný kameň z červeného mramoru.

Poštárka Helena zázrakom prežila útok agresívneho psa: Deň, keď som sa druhýkrát narodila!

Ťažký náhrobok bol meter vysoký a na hrúbku meral cez desať centimetrov, takže sa museli poriadne natrápiť, kým ho vyniesli. Krásny pomník v tvare srdca dali urobiť milovanej Božke († 56) príbuzní ešte pred rokom. Keď v piatok šli na hrob upratať a zapáliť sviečku, s hrôzou zistili, že z podstavca trčia iba šrauby.

Okradnúť nebožtíka vyžaduje poriadnu dávku hyenizmu a takéto konanie odsudzuje celá dedina, ktorá s láskou spomína na nebohú ženu. „Nemala deti, ale bola naša druhá mama. Úžasná, srdečná, láskavá a vždy pripravená každému pomôcť. Nezaslúžila si to,“ spomína smutná neter Gabriela. Masívny kameň bol navyše ťažký, a keďže sa nachádzal v strede cintorína, prístup k nemu bol komplikovaný. Zlodeji sa s náhrobkom museli terigať stiesneným priestorom a navyše za úplnej tmy, keďže cintorín nie je osvetlený.

Možno práve to im dožičilo pocit bezpečia a kradli v pokoji. Pomník dala rodina vyrobiť Božke hneď po úmrtí. „Božka bola pracovitá a ani po tom, ako ochorela a bola na invalidnom dôchodku, neprestala pracovať. Jej smrť bola náhla, no pre nás naozaj ťažká. Dali sme jej vyrobiť krásny pomník a zlodeji ho ukradli,“ hovorí sestra zosnulej Jana (61). Pri svojej o 3 roky mladšej sestre stála celý život a pomáhali si. Božka si privyrábala ako chyžná či predávačka a nebála sa ani pomocných prác, no keď už nevládala, v posledných rokoch pomáhala otcovi, ktorý zomrel krátko po nej.

Pondelok strávila rodina nebohej na polícii v Liptovskom Mikuláši, kde podávala trestné oznámenie. „Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu krádeže, na prípade intenzívne pracujeme. Neznámy páchateľ spôsobil škodu v hodnote 1 200 eur,“ uviedol žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík. Obecný úrad na Liptove podľa informácií rodiny uvažuje, že na cintoríne nainštaluje osvetlenie alebo kamerový systém.