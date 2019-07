Jana sa tešila na Turecko, no dovolenka s rodinou sa nekonala: Cestovná agentúra nás ošklbala o 1 620 €!

Ostali im len oči pre plač! Jana (38) z Borského Mikuláša (okr. Senica ) sa spolu s manželom Michalom (37) a dcérou Elenkou (3) tešili na letnú dovolenku v Turecku.

Objednali si ju cez cestovnú agentúru Globe Travel a napriek tomu, že za ňu riadne zaplatili, žiadnej sa nedočkali. Agentúra síce peniaze prijala, ale CK Settour, cez ktorú mali cestovať, ich neposunula. Pobyt v luxusnom hoteli pre trojčlennú rodinu v hodnote 1 620 € zostal už len nesplneným letným snom. Janka však nie je jedinou oklamanou, klientov Globe Travel, ktorí zostali bez dovolenky a peňazí, je viac.

Letná dovolenka znamená pre ľudí oddych a pohodu. Nie vždy sa však všetko vyplní podľa predstáv. Svoje o tom vedia aj dovolenkári, ktorí namiesto opaľovania sa na pláži ratujú svoje peniaze. Cestovná agentúra Globe Travel so sídlom v Nových Zámkoch si totiž vyrobila poriadny problém. Dovolenkárov, ktorí si cez ňu kúpili zájazdy, ošklbala o tisíce eur. Jana mala s rodinou letieť do Turecka už dnes, zostali však doma.

Z ponuky si vybrali luxusný hotel v destinácii Side na juhozápade krajiny. „Mali sme ísť tri rodiny spolu. Zistili sme, že pani, prostredníctvom ktorej sme zájazd vybavovali, neposlala žiadne informácie operátorovi ani cestovnej kancelárii. Vzala od nás peniaze a nič viac,“ hnevá sa sympatická zubárka, ktorá si s rodinou a rodinnými známymi plánovala oddýchnuť pri tmavomodrom Stredozemnom mori. Za zájazd pre dvoch dospelých s dieťaťom zaplatila 1 620 eur.

Zájazd neexistuje

Nešťastná žena je z prístupu cestovnej agentúry sklamaná o to viac, že sa o celej situácii dozvedela od iných dovolenkárov. Tí mali do vysnívanej destinácie letieť skôr ako jej rodina. Od agentúry však nedostali žiadne inštrukcie a pani, s ktorou dovolenku riešili, im nedvíhala telefón. Nový Čas chcel rezervovať last minute do hotela, kam mala Jana s rodinou cestovať, avšak na stránke svietilo červeným: „Je nám ľúto, ale požadovaný zájazd alebo termín neexistuje.“ Ten istý nápis sa objavil na webe agentúry Globe Travel aj pri iných termínoch do spomínaného hotela.

„Kancelárie tvrdia, že nám nič nevrátia, pretože k nim nedorazili ani peniaze, ani objednávky. Nemajú dokonca ani kontakt na ľudí, aby ich informovali,“ krúti hlavou sklamaná cestujúca. Zároveň dodáva, že nie je vôbec isté, či svoje peniaze ešte niekedy uvidia. „Nemáme ani peniaze, ani dovolenku a každý od toho dáva ruky preč,“ priznala Janka s tým, že tŕpne, ako sa celá situácia vyvinie. Vzniknutú situáciu overovala aj priamo na letisku, z ktorého mali letieť.

„Telefonovali sme na viedenské letisko a na naše mená nie sú vystavené žiadne letenky,“ dodáva nešťastná Jana. V podobnej situácii sa ocitli desiatky ďalších dovolenkárov, ktorí sa spojili a celú vec posunuli polícii. „Polícia prijala trestné oznámenie a momentálne sústreďuje dôkazy tak, aby bolo možné čo najskôr začať trestné stíhanie,“ informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková. Podľa televízie JOJ majiteľká agentúry, ktorá spôsobila svojim klientom problémy, sa sama prihlásila na polícii a išla vyhlásiť krach cestovnej agentúry. Kam však zmizlo viac ako 100-tisíc eur jej klientov zatiaľ nie je jasné.

Je to čistý podvod

Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA)

Vieme o tomto probléme, ale spomínaná cestovná agentúra nie je naším členom. Sú klienti, ktorí neodcestovali na zájazdy, ktoré si riadne kúpili v agentúre. Cestovná agentúra ich objednala v cestovných kanceláriách, ale neuhradila ich. Čiže cestovná kancelária nemá vedomosť, že k takému niečomu došlo.

Situáciu analyzujeme a snažíme sa zistiť rozsah takýchto uzatvorených zmlúv. V týchto dňoch sa nám ozývajú klienti, ktorí už mali nastúpiť na zájazdy pred pár dňami a až takto sa dozvedeli, že cestovná agentúra im zájazd predala, ale v kancelárii žiaden zájazd neobjednala. To už nemá s politikou cestovných agentúr nič spoločné a je to čistý podvod.

Aj títo boli oklamaní

Na sociálnej sieti vznikla skupina Globe Travel - Oklamaní cestujúci, kde je už vyše 70 členov, ktorí si vymieňajú nepríjemné skúsenosti s agentúrou. Napríklad rodičia Ole z Nových Zámkov mali odletieť do Turecka koncom júna. Zájazd v hodnote 1 800 € síce zaplatili už 6. 6., ale pokyny nedostali. Zuzana s rodinou zaplatila 2 600 € a Martin z Rajeckých Teplíc až 3 690 €, na dovolenku však ani jeden z nich neodletel.

Pozor, kde si kupujete zájazd

Cestovná agentúra (CA)

Predáva zájazdy iných cestovných kancelárií, s ktorými má zmluvu o obchodnom zastúpení. Zo zákona nemá povinnosť byť poistená proti insolventnosti. Ak CA uzatvorí s klientom zmluvu o zájazde, následne ju zašle do CK, ktorá má povinnosť poskytnúť klientovi všetky dohodnuté služby za predpokladu, že klient dokáže úhradu zájazdu do CA. Následne si CK bude nárokovať platbu v CA.

Cestovná kancelária (CK)

Realizuje zájazdy pod vlastnou hlavičkou, prípadne ich ponúka agentúram na ďalší predaj mimo svojho pôsobiska za províziu. Tiež pre klienta vypracúva cenovú ponuku a pod svojou hlavičkou vysiela klientov na zájazdy autobusom alebo lietadlom. Musí byť poistená proti insolventnosti. Reklamácie klienti odovzdávajú priamo zástupcovi CK.