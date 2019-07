Nečakaná dohra škandalóznej návštevy Wimbledonu: Kráľovná strápnila Meghan ako ešte nikto

Vojvodkyňa zo Sussexu opäť spôsobila pohoršenie, keď vyrazila na zápas svojej kamarátky Sereny Williamsovej vo Wimbledone. Vyšla si súkromne a správala sa ako hollywoodska diva. Stále zabúda na to, že je ako členka britskej kráľovskej rodiny nonstop v službe. Svoju ochranku tak nútila odháňať občanov, ktorí si ju chceli odfotiť. A teraz ju zahanbila 93-ročná britská kráľovná Alžbeta II.

Tá sa plná úsmevov vydala napriek pokročilému veku sadiť stromčeky. Dokonca vzala do rúk rýľ a po celý čas trpezlivo znášala prosby obyčajných ľudí o fotku, každému venovala čas a vypočula ho, a predovšetkým nešetrila úsmevmi.

"Kráľovná včera poskytla majstrovskú lekciu v tom, ako sa majú členovia britskej kráľovskej rodiny správať na verejnosti - v ostrom kontraste k Meghan, ktorá sa správala nevrlo voči divákovi vo Wimbledone," píše denník The Sun. 93-ročná kráľovná na začiatku týždňa sama zasadila strom v Národnom ústave poľnohospodárskej botaniky. Ponúkli jej pomoc, ale ona veľmi zdvorilo odmietla a vyhlásila: "Som stále dokonale schopná zasadiť strom."

Vojvodkyňa zo Sussexu si cez víkend sadla do verejnej časti hľadiska vo Wimbledone a požiadala šéfa svojej ochranky, aby zakázal všetkým sediacim okolo fotenie. "Aj šéf ochranky sa však cítil byť touto žiadosťou strápnený," cituje The Sun. Keď pred týždňom Wimbledon navštívila vojvodkyňa Kate, smeli si ju fotiť všetci, pričom by ju ani náhodou nenapadlo, že by na kurte č. 14 akokoľvek vyjadrovala nevôľu nad tým, že na ňu mieria telefóny. Usmievala sa a plnila funkciu členky britskej kráľovskej rodiny na jednotku.

"Bolo to veľmi dojemné, že kráľovná bola schopná nájsť si čas pohovoriť s každým. Bolo nám povedané, že možno nebude mať čas. Ale ona si ho urobila a dopriala každému človeku pocit, že je veľmi výnimočný," uviedla doktorka Tina Barsbyová z Národného ústavu poľnohospodárskej botaniky blízko Cambridge.