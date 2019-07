Unikli zarážajúce informácie, fanúšikovia sú znechutení: Šialené maniere Meghan na Wimbledone!

Fanúšikovia kráľovskej rodiny sa opäť museli popasovať s maniermi vojvodkyne Meghan (37), tentokrát na Wimbledone, kde im ju súkromná ochranka vojvodkyne zakázala fotografovať. Kráľovský zdroj pre Daily Mail uviedol, že vojvodkyňa by mala byť v kontakte skôr s ľuďmi ako s mobilnými telefónmi.

Bývala hviezda zo seriálu Kravaťáci (Suits) sa prekvapujúco objavila na kurte č. 1, kde si prišla s priateľmi vychutnať zápas Sereny Williamsovej (37). Všetci mali súkromie, nakoľko na zápase sa zúčastnilo 12 000 ľudí a ďalší milión bol pri televíznych obrazovkách. Zdá sa však, že jedno sedadlo im nestačilo, pretože mali obsadené 4 rady s viac ako 40 sedadlami podľa jej bezpečnostných očakávaní, zatiaľ čo VIP návštevníci museli stáť vonku, píše portál Daily Mail.

Kensingtonský palác odmietol komentovať kontroverznú situáciu. „Nie je nezvyčajné, že ochrankári, ktorí sprevádzajú členov kráľovskej rodiny, žiadajú ľudí, aby nefotografovali. Vďaka tomuto zákazu sa môžu stretávať priamo s ľuďmi na podujatiach a nie s mobilnými telefónmi,“ uviedol kráľovský zdroj pre Daily Mail.

Fanúšikovia označili vojvodkyňu Meghan za „detinskú“ a „šialenú po kontrole“ po tom, čo návštevníčka Wimbledonu Sally Jonesová zverejnila, že ochranka ju upozornila na fotografovanie. Tá „rozpačitému“ kráľovskému SBS-károvi odvetila, že sa snažila odfotiť Serenu a nemala ani len potuchy, že v publiku sedela vojvodkyňa Meghan.

„Povedala som mu, že je blázon, a aj keby som sa snažila cvaknúť vojvodkyňu, získala by som akurát tak rozmazaný obraz jej pravého ucha. A tiež som sa ho opýtala: ´Premýšľali ste nad tým, že by ste upozornili aj niekoho za televíznou kamerou?´ Vyzeral trošku rozpačito,“ opisuje situáciu 64-ročná pani Jonesová.

Pani Jonesová sa vyjadrila, že vojvodkyňa sa „celý čas obzerala a sledovala, kto na ňu hľadí“ a tiež dodala, že „Harry a Meghan sa vidia skôr na zozname celebrít ako na zozname kráľovskej rodiny, ktorá si plní svoje povinnosti. Ich kontrola je až šialená. Okolo 200 fotografov si ju smelo fotilo a ochranka upozornila len starú ženskú. Je to detinské, pretože z nás robia bláznov. Ich želanie ovládať veci je v ostrom kontraste s vojvodom a vojvodkyňou z Cambridge, ktorí sa zdajú byť oveľa rozumnejší. Vojvodkyňa Kate bola na Wimbledone o dva dni skôr a konala úplne inak.“

Pani Jonesová povedala, že tento krok je „ďalším príkladom hlúpych šialencov po kontrole“, „keďže vojvoda a vojvodkyňa zo Susexu utajili mená krstných rodičov ich syna Archieho a nepovolili verejnosti nahliadnuť na krstiny vo Windsore. „Som fanúšičkou kráľovskej rodiny, ale všetci sú stále viac a viac presýtení prístupom Harryho a Meghan,“ vyjadrila svoje rozhorčenie pani Jonesová.

Ďalší divák si na kurte č. 1 robil neďaleko vojvodkyne selfie a ochrankár ho rovnako upozorňoval, aby sa v jej blízkosti nefotografoval. Anglický hlásateľ Piers Morgan členov kráľovskej rodiny nešetril a pre divákov Good Morning Britain sa vyjadril: „Súkromné miesta? To je až smiešne. Je to pokrytecké. Nie sú to súkromní ľudia, ale vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu. Ak chcete mať súkromie, choďte späť do Ameriky a žite si v súkromí.“

Hviezda z Channel 4 si rovnako nedávala servítku pred ústa a na svojom Twitteri zverejnila: „Ak zarábate peniaze zábavou, športom, médiami alebo ak ste členom kráľovskej rodiny, fotografie sú toho úplnou súčasťou – máte ohromné šťastie, ktoré prichádza vo forme privilégií a peňazí.“

Meghan sa objavila na Wimbledone s jej najbližšími priateľkami Genevieve Hillis a Lindsay Roth. Oblečené mala modré džínsy aj napriek tomu, že bola v oddelení pre exluzívnych hostí, kde je bežne prísne zakázané nosiť rifle. Klub All England Club však jej oblečenie odmietol komentovať a len trval na tom, že bola „dokonale oblečená“.