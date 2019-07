Manželskému páru zmenilo život obyčajné hráškové pyré: Keď zistíte prečo, tiež si ho pôjdete kúpiť

Sophie Richards dostala chuť na hráškové pyré, a tak poslala svojho manžela Williama do supermarketu na nákup. Rozhodol sa, že skúsi šťastie, a okrem konzervovanej zeleniny prinesiol domov aj päť stieracích žrebov. A práve toto rozhodnutie im zmenilo život...

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vďaka hráškovému pyré pár vyhral neuveriteľných milión libier (1 115 000 eur), píše portál The Sun. Manželia tvrdia, že od tejto nečakanej výhry sa im život dramaticky zmenil. Akonáhle im boli peniaze pripísané na účet, rozhodli sa splatiť celú hypotéku a dopriali si zaslúžený odpočinok.

William, ktorý so svojou ženou prevádzkuje online obchod s hračkami, sa pre portál Mirror vyjadril: „Spomínam si na pohľad muža pri pulte, keď som ho požiadal o vyplatenie výhry. Musel zavolať svojho manažéra.“

Catching up with William Richards and his wife Sophie on how it feels to win £1M on #Lotto… pic.twitter.com/xtLltGrf66 — The National Lottery (@TNLUK) 28 May 2018

Zarezervovali si dovolenku v Disney Worlde na Floride a plánujú liečebný pobyt pre celú rodinu. „Zbožňujem všetky Disney veci a tiež princezné,“ hovorí 26-ročná Sophie a jedným dychom pokračuje: „Vďaka výhre sme si mohli zarezervovať akýkoľvek hotel a tiež všetky doplnkové služby, ktoré by sme si nikdy nemohli dovoliť. A presne to bola vec, ktorú sme urobili. Je pekné, že si to dokážeme zaplatiť.“

Manželský pár sa na dovolenku rozhodol zobrať celú rodinu. „Babička nám bude pomáhať so starostlivosťou o deti, aby sme sa aj my vedeli zabaviť. Môj brat by si takýto výlet nikdy nemohol dovoliť.“ Len štyri týždne po víťazstve v lotérii Sophie zistila, že je tehotná so štvrtým bábätkom.

Kúpili si nový Range Rover, ale tam to ešte ani zďaleka nekončí. Nakúpili tiež autá pre mladšieho brata Sophie aj babičku. Sophie povedala, že jej manžel je vďaka finančnej injekcii úplne iný človek. „Konečne si môžem oddýchnuť a byť so Sophie. Peniaze nám v tomto ohľade nesmierne pomohli,“ vyjadril sa šťastlivec William. Sophie dodala, že deti síce o výhre vedia, ale veľmi nechápu, čo to znamená. „Odteraz si kupujem žreb všade, kde som nemal byť, alebo som tam neplánoval ísť,“ dodal šťastný Will.