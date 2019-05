Muž vyhral v lotérii milión: Neuveríte, ako prišiel na víťazné čísla

Niekto naozaj môže povedať, že sny sa stávajú skutočnosťou.

Napríklad muž z Austrálie, ktorý podľa FoxNews vyhral milión dolárov (889 284 eur) v lotérii potom, čo sa mu snívalo o číslach, ktoré padnú. Zaujímavé je, že sa mu prisnili pred 13 rokmi.

TattsLotto vo svojej tlačovej správe uviedlo, že 40-ročný muž chce zostať v anonymite. "O tých číslach sa mi snívalo pred 13 rokmi. Odvtedy som na ne neustále podával, nevzdal som to s nimi. Vedel som, že raz ich tam uvidím," povedal.

Víťazné čísla boli 35, 26, 10, 36, 16, 22 a dodatkové čísla 27 a 32. "Bol som ohromený, keď som to videl," povedal. Aj keď vyhral naozaj úžasnú sumu, išiel do práce a tvrdí, že s číslami bude hrať v lotérii aj naďalej. "Sú to očividne moje šťastné čísla, takže s nimi budem pokračovať."