Rozhádané Slovensko: Ako vidia pedofilov odborníci!

Pedofília - jedna zo sexuálnych deviácií. Na Slovensku nimi trpí až 5 % populácie. Podľa odborníkov ľudia s takouto orientáciou, radi vyhľadávajú prostredie, kde sú deti, a preto ich často nájdeme medzi učiteľmi, vychovávateľmi, kňazmi či zdravotníkmi.

Nedávne medializované informácie o bratislavskom učiteľovi, ktorý bol obvinený zo sexuálneho zneužívania maloletých, ako aj výpovede účastníkov detského tábora Chachaland čoraz viac otvárajú otázky, ako veľmi môže byť pedofil nebezpečný pre prostredie, v ktorom pôsobí. Čo to vlastne pedofília je a mali by takíto ľudia pracovať s deťmi?

Keď polícia pred časom obvinila bratislavského učiteľa zo sexuálneho zneužívania maloletých, Novému Času sa ozvali viacerí rodičia, ktorí s ním mali skúsenosti. „Ja ako matka som na vlastnej koži zažila, že učiteľ posielal chlapcom zamilované lístky, nechal ich vyzliecť sa do pol pása, aby bojovali medzi sebou ako vojaci. Bol úplne bez seba pri pohľade na nahé chlapčenské telá. On chcel ísť s deťmi aj do letného tábora. Neviem si ani predstaviť, čo by tam s nimi robil,“ opísala producentka a matka dcéry, ktorá zažila pôsobenie učiteľa na ZŠ v Bratislave, Alexandra Blanarovičová.

Pravdepodobnosť, že dieťa natrafí na pedofila práve v škole, nie je malá. „Takýchto mužov priťahuje prostredie, kde sú deti. Práve preto profesijne pôsobia v oblasti školstva, či už ako učitelia, vychovávatelia, alebo ako vedúci v tábore,“ vysvetľuje sexuologička a psychiatrička Danica Caisová.

„Povolanie učiteľa som si vybral, pretože to bola jednoznačná príležitosť, ako byť deťom nejako prínosný,“ povedal pre denník SME pred pár dňami Petr Kasz, český učiteľ v základnej škole, ktorý sa k pedofílii pre denník priznal. Podľa Caisovej však nie je vhodné, aby tí, ktorí trpia pedofilnou deviáciou, pracovali v prostredí, v ktorom sú deti. „Je pre nich lepšie, aby sa vyhli rizikám a pracovne sa angažovali v inej oblasti,“ nástojí sexuologička.

Dá sa to ovládať?

Rovnako ako u homosexuála nie je možné zmeniť jeho orientáciu, nie je to možné ani u človeka trpiaceho pedofíliou. Odborníci príčinu tejto deviácie nevedia vysvetliť napriek tomu, že sa o to mnohé štúdie pokúšali.

Podľa zdravotníckych štatistík boli vlani u nás hospitalizovaní pre pedofíliu dvaja ľudia. „Ambulantne liečených pedofilov, žiaľ, samostatne nemáme, je to v skupine diagnóz, kde je aj fetišizmus, trans a iné, takže sa to nedá vyselektovať,“ vysvetlil Boris Chmel z Národného centra zdravotníckych informácií. Aké veľké riziko však predstavuje pedofil pre potenciálne obete? Je možné, aby sa ovládal?

„Väčšina z nás so sebaovládaním vo vzťahu k deťom problém nemáme,“ tvrdil v rozhovore pre Sme učiteľ Kasz. Podľa Caisovej skutočne drvivá väčšina dokáže pedofíliu udržať pod kontrolou a nijako sa voči deťom neprejavovať. Varuje však pred rizikami, ktoré predstavuje muž s nízkym intelektom, požívanie alkoholu či iných omamných látok. „Práve vtedy sa môže deviácia ľahko prejaviť,“ dodala.