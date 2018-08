Z brutálnej bitky labutích samcov behá mráz po chrbte: Čitateľ Vlado takú silu ešte nevidel!

Nemilosrdný súboj o labutiu dámu! Tak by sa dalo nazvať video, ktoré sa podarilo natočiť čitateľovi Vladimírovi na Slnečných jazerách v Senci.

„Mal som možnosť na Slnečných jazerách zachytiť súboj dvoch labutích samcov o labutiu dámu. Bol to naozaj boj na život a na smrť. Samce sa nenávistne napádali, bili sa krídlami, ďobali sa zobákmi, snažili sa jeden druhého utopiť. Labutia dáma si plávala okolo nich a čakala na výsledok. Trvalo to dosť dlho, no potom to jeden z nich vzdal a porazený vyšiel na breh. Dáma na vode pokojne čakala na svojho víťaza," opísal dramatický súboj čitateľ Vladimír.

Aj keď na prvý pohľad vyzerajú labute ako mierumilovné, pokojné a elegantné vtáky, toto video je jasným dôkazom toho, že aj oni sú len divé zvieratá so svojimi pudmi. „Uvedomil som si, že rozzúrené labute sú veľmi nebezpečné. Dokážu človeku mocným úderom krídla zlomiť hoci nohu. Bol som od nich na dva metre...,“ zamyslel sa Vlado.