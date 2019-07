Michail bol vyhlásený za najsexi lekára: Po týchto riadkoch ho budete milovať aj vy

29-ročný Michail Varshavski z New Yorku, ktorý bol zvolený za najsexi lekára v USA, zachránil počas letu do Izraela muža, ktorému prišlo na palube lietadla zle.

Matt Faraco totiž dostal anafylaktický šok po dvoch hodinách od vzlietnutia. "Všimol som si, že mi opuchli ruky. Letuške som povedal, že sa necítim dobre. Tá okamžite začala hľadať na palube lekára," cituje jeho slová zahraničný portál Foxnews.

Spomedzi cestujúcich zrazu vystúpil Mike, ktorý ihneď začal muža ošetrovať. Vystačil si s tým, čo bolo na palube, a po zvyšok letu bol neustále pri ňom a sledoval, či sa príznaky nezhoršujú. "Opúchalo mi hrdlo, ale vďaka nemu sa mi nič nestalo," hovorí vďačný Matt.

Dvojica mužov sa následne stretla v Jeruzaleme. "Čelil som skutočnej dileme. V lietadle bol našťastie epinefrín. Upravil som dávkovanie a vpichol som mu liek do nohy, aj keď som tým trocha riskoval. Bolo to ale to najlepšie, čo som mohol s obmedzeným príslušenstvom robiť," tvrdí lekár. Liek napokon zaúčinkoval a mužovi sa dýchacie cesty uvoľnili. "Je skvelé vidieť, že ten človek je teraz v úplnom poriadku," dodal na záver Michail.