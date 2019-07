Máme najsexi politikov na svete! Dvaja Slováci sa umiestnili v rebríčku TOP 15 najkrajších štátnikov

Prepisujeme historické umiestnenia! Novovymenovanej prezidentke Zuzane Čaputovej (46) stačili iba necelé tri týždne v úrade na to, aby sa zaradila na 9. miesto najpríťažlivejších politikov sveta.

Autori rebríčka Hottest head of State (Najsexi predstavitelia štátov) neocenili iba jej výzor, za sexi považujú aj jej ekologické aktivity. Prezidentka je už druhým zástupcom Slovenska v rebríčku. Premiérovi Petrovi Pellegrinimu patrí dlhodobo 12. priečka, expremiérovi Ficovi pritom početné kľuky v minulosti priniesli „len“ 66. miesto.

Prezidentka síce v poslednom prieskume dôveryhodnosti politikov zaostala za premiérom Pellegrinim o 2,2 %, ale vrátila mu to v rebríčku najsexi politikov sveta, kde ho predbehla o 3 priečky. Autori rebríčka J. D. Dobson s manželkou Kate v článku „Čo potrebujete vedieť o Čaputovej“ vtipne poznámenávajú: „V roku 2016 vyhrala Goldmanovu cenu za ekológiu a ak ste si nevšimli, tú pravdepodobne nedávajú niekomu, kto ubližuje životnému prostrediu.“ Rebríček obsahuje až 198 mien a pri Čaputovej mene tvorcovia rebríčka priznávajú, že bolo v jej prípade ťažké objektívne ju hodnotiť, pretože porazila „falošný etnický nacionalizmus“, čo im imponuje. Nová prezidentka sa rovno umiestnila na medailovej pozícii ako tretia najkrajšia politička spomedzi silných žien. Čaputová pritom podľa vlastných slov momentálne prežíva s partnerom Petrom Konečným krízu vo vzťahu, v zákulisí sa však už otvorene hovorí o rozchode. Podľa jej umiestnenia je ale pravdepodobné, že dlho sama nebude.

Čaputová reaguje

Slovensko má na najvyšších priečkach až dvojnásobné zastúpenie, čo sa nepodarilo žiadnej inej krajine. Čaputová s Pellegrinim sa pritom ocitli v exkluzívnom klube politických krásavcov a krásavíc - spoločnosť im robí napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron, novozélandská fešanda vo funkcii premiérky Jacinda Ardernová či španielsky predseda vlády Pedro Sánchez, ktorý sa umiestnil na vrchole rebríčka. Na opačnom konci, na 198. mieste skončil ako najmenej sexi politik severokórejský líder Kim Čong-un.

Na rebríček reagovali z Prezidentského paláca s radosťou. „Pani prezidentka si váži, že aj v zahraničí reflektujú zmenu na Slovensku. Dúfa však, že verejnosť si bude pozornejšie všímať obsah politiky a výkon služby, nie iba výzor politikov,“ uviedol jej hovorca Martin Strižinec. Pellegrini vzal poradie s úsmevom, Čaputovej pogratuloval. „Teší ma, že si držím tieto pozície. A dvaja Slováci v top dvadsať, to je pre našu krajinu len dobre,“ uviedol premiér s tým, že s viacerými lídrami, ktorých predbehol, dnes rokuje v Bruseli.

Najkrajší štátnici

1. Španielsky premiér- Pedro Sánchez

2. Kanadský premiér- Justin Trudeau

Justin Trudeau

3. Bhutanský kráľ- J. K. N. Wangchuck

4. Novozélandská premiérka- Jacinda Ardern

5. Prezident Haiti- Jovenel Moise

6. Francúzsky prezident- Emmanuel Macron



Chorvátska prezidentka- K. Grabar-Kitarović



8. Albánsky premiér- Edi Rama



9. Slovenská prezidentka- Zuzana Čaputová



Naša prezidentka je treťou najkrajšou svetovou političkou.

10. Prezident Južnej Kórey- Moon Jae-in



11. Premiérka Islandu- K. Jakobsdóttir



12. Premiér Slovenska- Peter Pellegrini



Obaja sú naozaj pekní

Silvia Lakatošová, odborníčka na krásu a porotkyňa Miss leta

Ona je výzorovo typická Slovanka. Má také výrazné pery, oči a lícne kosti, takže sa vôbec nečudujem, že skončila tretia spomedzi žien. Možno by som na jej mieste troška upravila účes, čo sa dĺžky a odtieňa týka, ale nič mi na nej vyslovene neprekáža. Čo sa týka pána Pellegriniho, ten je absolútny fešák, jeho si viem predstaviť aj vo filme. Je veľmi výrazný, má výrazné lícne jamky a vyzerá, že sa o seba stará a cvičí. Z jeho rečového prejavu ide charizma. Šarm je jeho devíza, nečudujem sa, že svoje miesto obhájil.

Dobrá vizáž vyvoláva pozitívne emócie

Tomáš Koziak, politológ

- Dobrý výzor je nepochybne ich plusom. Dobrá vizáž vyvoláva vo voličovi pozitívne emócie. V našom západnom svete je prirodzené a nie

je to náhoda, že na politických postoch sú ľudia, ktorí väčšinou vyzerajú dobre. Krása v ľuďoch evokuje vitalitu, silu a zdravie, ktoré je dôležité. Je

faktom, že máloktorý politik sa prizná k svojim zdravotným problémom. Na niektorých voličov by to totiž mohlo pôsobiť ako slabosť. Keď má politický marketér pracovať s pani prezidentkou musí mať radosť. Rovnako sa ukázalo ako dobrý ťah, že si Smer vybral za svoju tvár Pellegriniho, čo sa týka jeho vzhľadu aj zmierlivého komunikačného štýlu.