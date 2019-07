Richard Müller o spolupráci s Kocábom a Soukupom: Neškrípe to medzi hudobnými velikánmi?

Poznajú sa od osemdesiatych rokov, no na spoločné turné sa vyberú po prvýkrát. Legendy česko–slovenskej hudobnej scény, akými bezpochyby sú Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup, prednedávnom potešili svojich fanúšikov informáciou o koncertnej šnúre s názvom „Šansóny a iné piesne“, ktoré odštartuje už 23.9. 2019. Spevák Richard Müller prezradil nielen to, v koho hlave sa nápad na túto famóznu spoluprácu zrodil, no i to, či to medzi trojicou hudobných velikánov niekedy neškrípe!