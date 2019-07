Spevák Rišo Müller oddychovanie pri mori nemusí: Dovolenkový „hejter“

Exotiku nemusí! Spevák Richard Müller (57) prezradil, že rozhodne nepatrí k vyznávačom oddychovania pri mori. Novému Času dokonca priznal aj dôvod, pre ktorý sa mu tento druh relaxu na pláži prieči a najradšej by zostal pekne doma.

Richard Müller nie je typ, čo by v horúcich dňoch s nadšením listoval v ponukách cestovných kancelárií. Na jeseň ho čaká česko-slovenské turné, na ktoré potrebuje načerpať sily. Momentálne oddychuje doma pri počúvaní hudby a sledovaní televízie.

S rodinou sa chystá aj k moru, kufre si však bude baliť so zaťatými zubami. „Nie som dovolenkový typ, nepotrebujem pre šťastie svojho ega ležať v tom piesku. V mori je to zas slané, kým sa cez tie kamene tam dostaneš... Minule som si zabudol topánky do vody a hneď sa ukázalo, že nemôžem ísť do mora, lebo tam padám na tých skalách,“ posťažoval sa na morské peripetie umelec, ktorého čaká cesta do Maďarska a do Grécka.

Ako dodal, nie je možné sa z toho vyvliecť kvôli sedemročnému synčekovi Markusovi, ktorý sa už na výlety veľmi teší. Richard nie je jediný rocker, ktorému dovolenka pri mori nevonia. Líder Elánu Jožo Ráž sa v minulosti pre Nový Čas vyjadril, že najradšej oddychuje doma za zatiahnutými záclonami s pohárom whisky a dobrou cigarou.