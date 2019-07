Takto ste Messiho ešte nezažili: Bojkot ceremoniálu a obvinenia z korupcie

Kapitán argentínskych futbalistov Lionel Messi po svojom vylúčení v zápase o bronz na Copa America znovu kritizoval rozhodcov a bojkotoval medailový ceremoniál.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Päťnásobný najlepší hráč sveta obvinil usporiadateľskú Brazíliu z korupcie. Messi bol vylúčený v 37. minúte zápasu s Chile po strkanici s Garym Medelom. "Žltá karta pre oboch by stačila," povedal. "Nemali by sme sa podieľať na korupcii. Behom turnaja k nám nemali žiaden rešpekt. Mohli sme sa dostať ďalej, ale nedovolili nám dostať sa do finále. Korupcia a rozhodcovia nedovolia fanúšikom užívať si futbal. Ničia ho," hneval sa kanonier Barcelony.

Nešiel si preto pre medailu, ktorú Argentínci získali po výhre nad Chile 2:1. Kým bol Messi vylúčený, mali už dvojgólový náskok zásluhou Agüera a Dybalu, za Chile znížil Vidal z penalty. Predstavitelia juhoamerickej konfederácie CONMEBOL odsúdili Messiho za jeho slová, obvinenia označili za neprijateľné a neopodstatnené. "Vo futbale niekedy prehráte a niekedy vyhráte. Jedným zo základných pilierov fair play je rešpektovať výsledky a rozhodnutia rozhodcov," uviedli.

Messi kritizoval rozhodcov už po porážke Argentíny v semifinále s domácou Brazíliou (0:2). Po sobotňajšom dueli s Chile uviedol, že asi zaplatil cenu za túto kritiku. Na otázku, či sa neobáva trestu za svoje komentáre odpovedal: "Je potrebné povedať pravdu." Domáci Brazílčania sa v nedeľu večer stretnú vo finále juhoamerického šampionátu s Peru. Podľa Messiho je dopredu jasné, ako zápas na slávnom štadióne Maracaná dopadne.