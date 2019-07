Zamilovaný až po uši: Chystá Duda svadbu s Brazílčankou Amandou?

Ďalšia stávka! Afričan Salomon Kalou (33) motivoval v minulej sezóne Ondreja Dudu (24) vskutku netradične: ak dá 8 gólov, venuje mu luxusné hodinky značky Rolex. Slovenský reprezentant Herthy Berlín stávku vyhral. Namiesto hodiniek sa však rozhodol z peňazí kúpiť defibrilátor, ktorý už používajú hasiči pri výjazdoch v jeho rodnej Snine.

Teraz útočník z Pobrežia Slonoviny latku náročnosti ešte zdvihol.vyhlásil pre Berliner Kurier. Duda výzvu prijal, ale hneď zdôraznil:

Slovenský stredopoliar sa pred časom pochválil novou priateľkou - Brazílčankou Amandou, s ktorou si nedávno užíval dovolenku na gréckom ostrove Mykonos. Bol to práve Kalou, kto ich pred rokom zoznámil. Párik je zamilovaný až po uši a medzi spoluhráčmi sa začína šuškať o svadbe. „Nie, ešte máme čas. Prvý je na rade Sala (Salomon – pozn. red.). On je totálne zaľúbený. Je starší ako ja, takže musí ísť prvý do chomúta,“ kontroval Duda.

Kalou má 33 rokov a bol dlho nezadaný. Jeho priateľka Karina pochádza tiež z Brazílie. Vari sú sestry s Amandou? „Nie, nie. To by sme boli veľká rodina,“ zasmial sa Duda, ktorý v pondelok predĺžil zmluvu s berlínskym klubom.