Hrozivý výbuch v obchodnom centre na Floride: Sila výbuchu rozmetala trosky po celom okolí

Najmenej 23 zranených, z toho dvaja vážne, si vyžiadal výbuch v nákupnom stredisku v meste Plantation na Floride, spôsobený pravdepodobne únikom plynu. Uviedla televízia CNN s odvolaním sa na miestne úrady. Predchádzajúcu bilanciu sobotňajšej explózie tvorilo 15 až 20 zranených.

Hasičský zbor pôvodne uviedol, že došlo k výbuchu plynu, ale neskôr spresnil, že na potvrdenie príčiny výbuchu stále pracujú. "Ešte sme to nepotvrdili, ale domnievame sa, že ide o výbuch spôsobený únikom plynu. Vyzerá to tak," uviedol zástupca náčelníka hasičov Joel Gordon. Hasiči podľa neho únik plynu cítili, keď dorazili na miesto. Hasiči podľa agentúry Reuters síce našli poškodené plynové potrubie, ale úrady príčinu výbuchu naďalej vyšetrujú.

Explózia zrejme nastala v pizzerii, ktorá je ale v súčasnosti kvôli rekonštrukcii mimo prevádzky. Podľa záberov z miesta nešťastia je zrejme úplne zničená jedna budova. Vo fitness centre, ktoré stojí vedľa nej a kde v sobotu dopoludnia miestneho času cvičilo veľa ľudí, sú vyrazená okná. Sila explózie rozmetala trosky po celom okolí. Obchody hasiči uzavreli do odvolania.

"Bolo to ako apokalypsa," povedala jedna zo svedkýň. "Bol to obrovský záblesk svetla, ktorý osvietil celú oblohu a bola to taká rana, hlasnejšia než ohňostroje," uviedla s tým, že jej potom pískalo v ušiach.

Štyridsaťjedenročný Jesse Walaschek sa domnieva, že asi 15 až 20 sekúnd zachránilo jeho rodinu. Spolu so ženou a tromi deťmi vo veku štyroch, šiestich a ôsmich rokov opustil fitness centrum krátko pred výbuchom. "Počuli sme tú najhlasnejšiu ranu, akú možno len počuť. Pozrel som sa do spätného zrkadla a uvidel len mračno prachu," vykreslil CNN. "Keby sme z telocvične vyšli o 15 sekúnd neskôr, asi by sme tu už neboli," dodal.

Záchranári a psi preskúmali trosky zrútenej budovy v snahe zistiť, či pod nimi nie sú zasypaní nejakí ľudia. Zástupca náčelníka Gordon neskôr novinárom potvrdil, že pátranie bolo ukončené bez toho, aby sa v troskách prišlo na nejaké obete. Ranení boli prevezení do nemocníc. Je medzi nimi aj dieťa, ale jeho zranenia nie sú podľa lekárov vážna. "Uľavilo sa nám, že zranenia nie sú také vážne, ako sme si mysleli, keď sme videli trosky. Sme za to vďační," poznamenal Gordon.

Niektoré obchody a kancelárie v nákupnom centre výbuch úplne zničil. "Je to jednoducho neuveriteľné," povedala detská lekárka Amanda Buscemiová, ktorá našla na ulici svoj diplom, keď sa išla pozrieť na ordináciu zničenú výbuchom. V tom čase mala zatvorené. "Plačem a plačem, ale zároveň sme hrozne radi, že nikto z našich malých pacientov nebol zranený. Sú to naše deti," vyhlásila.

"Vďakabohu nikto nebol zabitý. Na to, ako zle to vyzerá, to mohlo dopadnúť ďaleko horšie," konštatoval Gordon.