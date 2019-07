Des a hrôza pod Tatrami: Obrovský požiar zachvátil 9 domov, mladá rodina prišla o strechu nad hlavou

Obyvatelia v malej obci pod Tatrami prežili hrôzostrašný deň.

Vo štvrtok večer vzbĺkol v dielni dom v strede Hranovnice (okr. Poprad), z ktorého sa požiar následne preniesol aj na niekoľko okolitých domov. Na mieste zasahovalo viac ako päťdesiat hasičov a prácu mali aj záchranári. Jedného muža odviezli do nemocnice. Na mieste zasahovalo viac ako päťdesiat hasičov a prácu mali aj záchranári. Jedného muža odviezli do nemocnice.

Teplý a celkom pokojný deň v podtatranskej dedine Hranovnica sa o šiestej večer zmenil na ohnivé peklo. V strede dediny vyšľahli plamene, ktoré bolo vidno na kilometre ďaleko. „Pozrela som sa z okna, čo je to za žiaru a praskot, no to som už počula kričať ostatných susedov, že horí. V panike som omylom zavolala policajtom,“ opisovala hororový zážitok Helena Marušinová. Vtedy už do dediny uháňali desiatky hasičov.

„Keď som videl obrovské plamene, vedel som, že je zle. Z neba akoby padala horiaca pavučina, ktorá zapaľovala strechy. Zabezpečil som, aby v tejto časti vypli elektriku, z dôvodu bezpečnosti hasičov. Vyzerá to, že to zasiahlo deväť domov,“ prezradil poslanec obecného zastupiteľstva, ktorý dodal: „Požiar sa začal šíriť z dielne Jána Pitoňáka, je to taký všeumelec a kutil. Ktovie, čo robil.“ To, že pôvod obrovského požiaru bol práve z jeho dielne, priznal aj sám kutil. Snažil sa oheň uhasiť, ale už nemal žiadnu šancu.

Drevené konštrukcie striech horeli ako fakľa. Pri hasení si spôsobil vážne popáleniny tváre a záchranári ho museli ošetriť a odviezť do nemocnice. Do dediny prišli dve zmeny popradských hasičov a dobrovoľní hasiči zo štyroch susedných dedín a pomáhal každý, kto mohol. „Oheň preskočil cez štyri dvory a zapálil strechu piateho domu. Sily sme museli rozdeliť tak, aby sme mali v každom dvore hasičov s vodou,“ uviedol veliteľ zásahu Ján Marušin.

„Taký veľký požiar si nepamätám,“ zaspomínal postarší dedinčan. Na inferno najviac doplatila mladá rodina, ktorá sa zrazu ocitla bez strechy nad hlavou.so slzami v očiach komentovala mladá mamička.