Smolný úvod Tour de France: Saganovi chýbali k víťazstvu milimetre

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v úvodnej etape 106. ročníka Tour de France druhú priečku. Jazdca stajne Bora-Hansgrohe zdolal len o pár centimetrov na cieľovej páske Holanďan Mike Teunissen z Jumbo-Visma a vyfúkol mu žltý dres pre lídra pretekov.

Na tretej pozícii finišoval Austrálčan Caleb Ewan (Lotto Soudal). Etapa štartovala v rovnakom mieste a merala 194,5 km. Trojnásobný majster sveta z rokov 2015, 2016 a 2017 Peter Sagan dosiahol 43. pódiové umiestnenie (11-22-10) na "Starej dáme" a v počte druhých miest sa vyrovnal rekordnému zápisu Nemca Erika Zabela, s ktorým drží rekord v počte získaných zelených tričiek.

Do úniku úvodnej etapy sa dostali štyria jazdci, boli nimi Natnael Berhane (Cofidis), Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert), Mads Würtz Schmidt (Kaťuša-Alpecin) a Greg van Avermaet (CCC). Prítomnosť úradujúceho olympijského víťaza v čelnej skupine trochu prekvapila, ale napokon sa ukázalo, že 34-ročný víťaz Paríž-Roubaix z roku 2017 si išiel pre bodkovaný dres pre lídra vrchárskej súťaže. Minimálne na dve nasledujúce etapy ho získal prvým miestom na stúpaní III. kategórie Muur de Grammont (dĺžka 1,2 km, priemerný sklon 7,8 %). Po ňom nasledoval ešte kopec najnižšej IV. kategórie Bosberg (1 km, 6,7 %), ktorý prešiel ako prvý Meurisse. V

Do prejazdu šprintérskou prémiou v Les Bons Villers 69,5 km pred cieľom pelotón zlikvidoval náskok úniku a 20 bodov za víťazstvo získal Peter Sagan. Za ním skončili Sonny Colbrelli (Trek-Segafredo) a Van Avermaet. Do šprintu sa nezapojil Elia Viviani (Deceuninck Quick-Step), ktorý na dlažobných kockách dostal defekt. Potom sa 10 km nič nedialo, až zaútočil Stéphane Rossetto z tímu Cofidis. Tridsaťdvaročný debutant na Tour si rýchlo vypracoval viac ako minútový náskok, ale 9,5 km pred koncom ho pelotón dostihol. Medzitým sa do pádu zaplietol jeden z favoritov na celkové víťazstvo Jakob Fuglsang z Astany, do hlavnej skupiny sa vracal so zakrvavenou tvárou a pravým lakťom.

V posledných kilometroch už prebiehal tradičný boj o pozície najmä medzi šprintérskymi tímami. Jeden a pol kilometra pred koncom prišlo v pelotóne k pádu a o šancu na víťazstvo prišiel jeden z favoritov Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). V samom závere prišlo k veľkému boju o triumf a tesným víťazom sa po preštudovaní cieľovej fotografie napokon stal Teunissen.

V nedeľu je na programe časovka družstiev na 27,6 km v Bruseli.

Výsledky - Tour de France 2019:

1. etapa (Brusel - Brusel, 194,5 km): 1. Mike Teunissen (Hol.) Jumbo-Visma 4:22:47 h, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 3. Caleb Ewan (Aus.) Lotto Soudal, 4. Giacomo Nizzolo (Tal.) Dimension Data, 5. Sonny Colbrelli (Tal.) Bahrain-Merida, 6. Michael Matthews (Aus.) Sunweb - všetci rovnaký čas ako víťaz

Poradie po 1. etape: 1. Mike Teunissen (Hol.) Jumbo-Visma 4:22:37 h, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +4 s, 3. Caleb Ewan (Aus.) Lotto Soudal +6, 4. Giacomo Nizzolo (Tal.) Dimension Data, 5. Sonny Colbrelli (Tal.) Bahrain-Merida, 6. Michael Matthews (Aus.) Sunweb - všetci +10

Bodovacia súťaž: 1. Mike Teunissen (Hol.) Jumbo-Visma 50 bodov, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 50, 3. Sonny Colbrelli (Tal.) Bahrain-Merida 33