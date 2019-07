Natália na tú chvíľu do smrti nezabudne: Najskôr fotka so Stingom, no to, čo urobil potom, jej bude závidieť každá!

Neuveriteľný zážitok! Víkendový koncert speváka Stinga dostal do varu tisíce fanúšikov. Len niektorým z nich sa však podarilo dostať do tesnej blízkosti svetoznámeho hudobníka. Natália mala dokonca také šťastie, že jej legenda popovej scény ochotne zapózovala na spoločnej fotografii.

Natália už roky s obľubou počúva piesne legendárneho speváka Stinga, a tak si nenechala ujsť ani jeho nedávny koncert na zimnom štadióne v Bratislave. „Pre mňa bol tento koncert najlepším, aký som kedy od Stinga videla,“ prezradila dievčina na svojom blogu. Na minuloročnom koncerte v Bratislave sa zoznámila s Rufusom Millerom, ktorý jej dopomohol k stretnutiu s jej veľkým idolom.

„Rufus je synom slávneho gitaristu Dominica Millera, ktorý so Stingom koncertuje už niekoľko rokov,“ spomína Natália. Odvtedy s ním zostala v kontakte, a keď opäť prišli do hlavného mesta, dohodli si stretnutie. „Sting prišiel v sobotu. Vtedy som si našla správu od Rufusa, že by sme mohli niekam vybehnúť,“ povedala. Nakoniec to však nevyšlo. „Potom písal, že budú v hoteli a majú ho booknutý na 2 noci. Viac mi nebolo treba,“ spomenula dievčina.

„Ráno som išla vyskúšať šťastie. Onedlho Sting vyšiel z výťahu, zobral si noviny, vypil kávu na terase a užíval si deň,“ opisuje správanie hudobníka. „Nechcela som ho otravovať hneď ráno, tak som čakala. Keď išiel naspäť, poprosila som ho, či sa môžeme odfotiť. Neodmietol. Keď nastúpil do výťahu usmial sa opäť a zakýval. Na toto nezabudnem,“ uzavrela. Pričom nielen fotka, ale práve úsmev, ktorý jej spevák venoval, je závideniahodný.

Priviezol si kuchára, no jedol v reštaurácii

Sting jedol v Massimo ristorante, ktorá je súčasťou River parku na brehu Dunaja. Dal si steak Wagyu a vrátil sa ešte aj na druhý deň, kedy si dal grilovaného morského vlka Fileto di branzino, ktorý sa podáva s brokolicovým pyré, citrusovou omáčkou a baby brokolicou.