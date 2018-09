Sting sa vystavoval v plavkách: Starý rocker s telom mladíka

Známy spevák Sting (66) si užíva chvíľky voľna pred koncertom. Takto oddychoval v jednom z hotelov v Miami, kde na balkóne vystavil svoje telo na obdiv len v plavkách.

O spevákovi je známe, že už 20 rokov denne cvičí ashtanga jogu, čo sa evidentne odráža aj na jeho postave. Síce mu ťahá už na 70-tku, no postavou sa pokojne vyrovná aj mladším kolegom.

Ako model začínal s reklamou na žuvačku Wrigley´s. Kvôli nej sa musel odfarbiť na blond. Aj keď nejedna žena rada obdivuje jeho telo, jeho srdce patrí už 26 rokov herečke Trudie Stylerovej (64), s ktorou majú 4 deti. Majú dokonalý vzťah a veľa spoločného, o čom svedčí aj fakť, že spolu založili nadáciu na záchranu dažďových pralesov. Nie je to však jeho prvé manželstvo - to mal s herečkou Frances Tomeltyovou (69), s ktorou boli spolu 6 rokov. V hudobnom priemysle je už od roku 1971.

Preslávil sa v skupine The Police, no neskôr sa vybral na sólovú dráhu. Za svoju kariéru získal 16 cien Grammy, ceny Brit Awards, Zlatý glóbus, cenu Emmy Awards a bol niekoľkokrát nominovaný na Oskara. Okrem iného je členom Rock and Roll Hall of Dame a Songwriters Hall of Fame. Celosvetovo ako člen The Police a sólový hudobník predal viac ako 100 mil. albumov. Spevák Sting nie je neznámy pre naše publikum - na Slovensku koncertoval už 6-krát.

Známy spevák

Celé meno: Gordon Matthew Thomas Sumner

Narodený: 2. 10. 1951

Výška: 1,82 m

Majetok: Vyše 257 mil. eur