Vatrano prenechá Bobrovskému na Floride číslo, niečo ale za to chce

Ruského hokejového brankára Sergeja Bobrovského čaká po príchode do nového klubu Florida Panthers zaujímavá výzva.

V predchádzajúcom tíme Columbus Blue Jackets nosil číslo 72, v drese "panterov" s ním však nastupoval útočník Frank Vatrano. Ten chce novému spoluhráčovi číslo prenechať, no vymyslel si zaujímavú odmenu.

Bobrovskij nemal svoje číslo na Floride vopred zabezpečené.

"Vyzerá to tak, že som sa vzdal mojej 72-ky a budem nosiť číslo 77. Nevadí, dvoma sedmičkami nič nepokazím. Už sa nemôžem dočkať nových rolexiek a večerí po celý rok zadarmo," napísal Vatrano na svojom twitteri a označil Bobrovského.

Vatrano neskôr priznal, že žartoval, ale aspoň o večeru na účet ruského brankára zabojuje: "Musím to pre neho urobiť. Je v NHL dlhšie ako ja a je fantastický brankár. Nemyslím si, že by sa našiel niekto, kto by mu nedal číslo, ktoré má rád. Teším sa, že ho bude mať, bude veľká súčasť nášho tímu."

Bobrovskij uzavrel ako voľný hráč sedemročný kontrakt v celkovej hodnote 70 miliónov dolárov a s priemerným ročným zárobkom 10 mil. USD sa stane druhým najlepšie plateným brankárom NHL po Careym Priceovi z Montrealu (10,5 mil. USD).