Alžbeta II. o svojom živote nehovorí, no všetko si zapisuje: Denník kráľovnej ukrýva pikantné tajomstvá

Aký je skutočný vzťah kráľovnej Alžbety (93) s Kate Middleton (37) či Meghan Markle (37)? Odpoveď na túto otázku by chcel poznať každý a existuje denník, v ktorom je napísaná. Britská panovníčka si totiž každý večer pred spaním zapisuje všetky pocity, ktoré v nej vyvoláva jej rodina a ľudia, s ktorými sa stretáva.

Alžbeta si stráži denník ako oko v hlave. Dalo by sa povedať, že je pre ňu rovnako dôležitý ako kráľovské klenoty, ktoré majú hodnotu miliónov eur. „Denník si berie všade so sebou. Ešte nikdy sa nestratil. Keby sa tak stalo, pravdepodobne by niekto z jej sluhov skončil vo väzení,“ prezradil herec Michael Palin (76), s ktorým o denníku diskutovala pri večeri. „Začali sme sa rozprávať o denníkoch po tom, ako som spomenul, že ja si jeden vediem. Rozdiel je v tom, že môj by mohol byť publikovaný, zatiaľ čo jej je prísne tajný. Existujú od neho iba dva kľúče. Druhý stráži jej tajomníčka,“ prezradil.

Kráľovná si denník píše už od pätnástich rokov. Zapisuje si doň všetko o svojej rodine, ľuďoch, ktorých cez deň stretla, ale aj dojmy z miest, ktoré navštívila. „Každý večer Alžbeta niečo napíše. Je jedno, koľko je hodín a ako je neskoro. Je to nezvyčajná povinnosť, ktorú nikdy nevykonáva v posteli, ale vždy za stolom,“ dodal herec. Taktiež prezradil, že personál má jasné inštrukcie, že ju počas písania nesmie rušiť. Výnimku môže urobiť len vtedy, ak by vypukla vojna.

Čítať ho môže len jeden človek

Na svete existuje len jeden jediný človek, ktorý si denník môže prečítať. Reč je o jej manželovi princovi Philipovi (98), ktorému bezvýhradne dôveruje. On o všetkých jej pocitoch a dojmoch dobre vie, preto ho nemôže prekvapiť nič, čo v ňom nájde.

ALŽBETA II.

Celé meno: Elizabeth Alexandra Mary Windsor

Dátum narodenia: 21. apríl 1926, Londýn

Manžel: princ Philip Mountbatten (98)

Deti: princ Charles (70), Anne (68), Andrew (59) a Edward (55)

Odhadovaný majetok: 440 miliónov eur