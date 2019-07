Harry a Meghan sklamali fanúšikov kráľovskej rodiny: Kritika kvôli krstu Archieho!

Vojvodkyňa Meghan (37) a princ Harry (34) majú v pláne budúci víkend krstiť syna Archieho v súkromí. Ich cieľom je najmladšieho člena kráľovskej rodiny chrániť pred verejnosťou.

Ako píše portál Metro, krst prebehne v kaplnke Svätého Juraja, kde mali minulý rok sobáš šťastní rodičia. Tí, ktorí dúfajú, že zazrú aspoň na chvíľku najnovší prírastok do kráľovskej rodiny, budú, pravdepodobne, sklamaní. Archie bol od jeho narodenia v máji doteraz videný len dvakrát, pretože vojvodkyňa a vojvoda zo Sussexu sa ho snažia vychovávať bez zbytočných pohľadov verejnosti.

Jeho prvé vystúpenie bolo počas oficiálneho fotenia na Windsorskom hrade len dva dni po narodení. Druhý, o dosť bližší záber, čiastočne ukazuje tvár bábätka ako sa drží ruky svojho otca. Tento záber bol zverejnený na oficiálnom instagramovom účte Meghan a Harryho pri príležitosti Dňa otcov.

Minulý týždeň si kráľovský pár vyslúžil vlnu kritiky za to, že utratili 2,4 milióna libier z peňazí daňových poplatníkov na renováciu ich sídla Frogmore Cottage. Podľa vyjadrenia správcov kráľovskej pokladnice podstúpilo sídlo značnú rekonštrukciu, aby sa nehnuteľnosť vrátila do pôvodného stavu vhodného pre pohodlné bývanie Meghan a Harryho spolu s ich synom Archiem. Všetko príslušenstvo a vybavenie si podľa ich slov financovali vojvoda a vojvodkyňa sami.

Všetky izby si mal navrhovať kráľovský pár, pričom nezabudli na jedálenský kútik, zábavu a tiež na spálne pre hostí. Účet Sovereign Grant, ktorý financuje oficiálne výdavky kráľovnej a jej domácnosti ukazuje, že monarchia stála v období 2018-2019 daňovníkov 67 miliónov libier, čo je o 20 miliónov viac ako v predchádzajúcom rozpočtovom období.

Harryho životopisec Penny Junor povedal, že udržanie Archieho krstín v súkromí je chybou. „Nedá sa hrať na dve strany. Buď sa presunú do úplného súkromia a financujú si svoje bývanie sami alebo hrajú hru tak, ako sa má,“ povedal pre The Times a vo vyjadrení pokračuje: „Vidieť Archieho a jeho krstných rodičov ako prichádzajú na krst je to, o čo sa ľudia zaujímajú. Nie je to obnažovanie duše dieťaťa. Je to len spôsob, ako posunúť verejnosti, ktorá ich miluje a podporuje, omrvinky na potešenie.“

Predpokladá sa, že kráľovský pár plánuje zverejniť starostlivo vybrané snímky Archieho so svojou rodinou na Instagrame pár dní po krste arcibiskupom z Canterbury.