Annie Leibovitz patrí k najžiadanejším fotografkám: Lennona zvečnila päť hodín pred vraždou

Viete, po čom túžia najväčšie svetové celebrity? Aby ich aspoň raz v živote odfotila Annie Leibovitz. Práve táto americká fotografka patrí k najžiadanejším a aj najlepšie plateným súčasným umelcom. Známe tváre, ktoré sa ocitnú pred objektívom jej fotoaparátu, si môžu byť isté, že výsledná fotka bude nielen perfektná, ale že raz sa z nej môže stať aj dobová ikona. Takých záberov má totiž Annie na svojom konte viac ako ktorýkoľvek iný fotograf sveta!

Talent

Narodila sa 2. októbra 1949 v meste Waterbury v americkom štáte Connecticut v židovskej rodine. Mala päť súrodencov, jej mama bola učiteľkou tanca a otec vojenským letcom, preto sa rodina musela viackrát sťahovať podľa toho, kam ho odvelili. Takto Annie prežila pár rokov na Filipínach, ale tiež v Izraeli, kde pomáhala v kibuci.

Annie začala v San Franciscu študovať najprv maľbu, ale keď si spravila večerný kurz fotografie, cítila, že to je to pravé. Mala len 21 rokov, keď prišla do redakcie hudobného magazínu Rolling Stone a ukázala im svoje portfólio s nádejou, že by sa im mohlo niečo páčiť. A mladá odvážna fotografka zaujala.

Hneď dostala svoj prvý veľký džob – nafotiť Johna Lennona. V roku 1975, keď už mala renomé a za sebou viacero tituliek v rockovom časopise, ju vyslali dokumentovať severoamerické turné Rolling Stones. S búrlivákmi z kapely strávila pol roka. Pred jej objektívom časom pózovali také hviezdy ako Bob Dylan či Bob Marley. Roky strávené medzi divokými muzikantmi sa však neobišli bez následkov – Annie začala šnupať kokaín, s čím prestala až po niekoľkých rokoch, keď presedlala do pokojnejších vôd magazínu Vanity Fair.

John a Yoko

Asi najslávnejšiu svoju fotku spravila v roku 1980. Zase mala ísť nafotiť Johna Lennona, tentoraz pri príležitosti vydania albumu Double Fantasy. On nástojil, že na fotke musí byť aj jeho žena Yoko Ono, ktorá na ňom spolupracovala.

Annie na poslednú chvíľu rozmýšľala, ako záber spraviť, aby bol zaujímavý, a prišla s nápadom, že Yoko a John budú ležať nahí vedľa seba na posteli. Lenže Lennonova žena sa odmietla vyzliecť. Vyzeralo to tak, že je po fotení. Yoko bola neprístupná a odmeraná. Do postele si ľahla úplne oblečená a tvárila sa chladne ako múmia. A k nej, ako mláďa k svojej matke, sa láskyplne schúlil nahý John.

Keď Annie spravila najprv kontrolnú fotku na Polaroid, všetci traja si boli istí, že to je to pravé, že takto to treba nafotiť! „Presne ste zachytili náš vzťah. Sľúbte mi, že to bude na titulke,“ povedal jej John Lennon. Nikto netušil, že to bude jeho posledná fotka. V ten deň, večer 8. decembra 1980, ho zastrelil duševne chorý fanúšik Mark David Chapman. Fotka Johna Lennona a Yoko Ono sa ocitla na titulke magazínu Rolling Stone, ako si to hudobník želal...

Ikonické zábery

V roku 1983 prestúpila Annie do magazínu Vanity Fair, kde mala predsa len pestrejšiu prácu. Pred jej objektívom už nestáli iba speváci a hudobníci, ale aj herci, politici, športovci, biznismeni. A pri každom jednom stvárnení sa snažila prísť s nápadom, ktorý čo najlepšie podčiarkol silu osobnosti modelov. Za ten čas vytvorila pre Vanity Fair, ale aj pre Vogue, stovky ikonických portrétov, niektoré z nich sa navždy zapísali do dejín šoubiznisu. Ako napríklad fotka nahej herečky Demi Moore vo vysokom štádiu tehotenstva. Sexi záber budúcej mamičky dopĺňal titulok - slovná hračka - More Demi Moore (Viac Demi Moore).

Slávna je tiež fotka černošskej herečky Whoopi Goldberg, ktorá pózuje nahá vo vani plnej mlieka. Alebo nahý svalovec Sylvester Stallone, ktorý na fotke vyzerá ako socha Mysliteľ od francúzskeho sochára Augusta Rodina.

Rada od kráľovnej

V roku 2007 si ju britská kráľovná Alžbeta II. vyžiadala, aby vytvorila jej oficiálny portrét pri príležitosti návštevy štátu Virgínia. Annie si dopredu naštudovala desiatky portrétov kráľovnej, ktoré pred ňou spravili iní slávni fotografi. Keď sa jej s tým priznala, šarmantná kráľovná jej povedala: „Drahá, musíte to spraviť podľa seba.“ Otvoriť galériu Vanity fair: Pre magazín vytvorila desiatky ikonických tituliek so známymi osobnosťami. Zdroj: vanity fair

Annie je preto taká žiadaná, že aj slávnym ľuďom dokáže strhnúť ich masku a ukázať ich ľudskosť. „Nemôžem vystáť slovo celebrity. Je to také drzé slovo. Pracujem pre magazíny, ktoré sa vo veľkom venujú celebritám, ale ja fotím ľudí zo všetkých oblastí života. Fotografujem ich, lebo ma zaujíma to, čo robia,“ tvrdí.

Láska

Annie Leibovitz patrí k najlepšie zarábajúcim fotografom všetkých čias. Za deň svojej práce si účtuje 100- až 250-tisíc dolárov! A hodnota jej archívu sa odhaduje na 50 miliónov. Ani to ju však neochránilo pred finančnými ťažkosťami, pre zlé hospodárenie sa pred pár rokmi ocitla na pokraji bankrotu a išla po nej finančná polícia.

Slávna fotografka má tri dcéry. Prvú porodila v roku 2001, keď mala už 51 rokov! A dve ďalšie jej v roku 2005 vynosila náhradná matka. Annie žila 15 rokov so spisovateľkou a kritičkou fotografie Susan Sontag, spolu boli až do jej smrti v roku 2004. Nikdy síce nebývali v spoločnej domácnosti, ale každá mala zo svojho bytu výhľad na dom tej druhej. Ich vzťah fotografka označila za „lovestory“. „Slová ako spoločníčka a partnerka neboli v našom slovníku. Boli sme len dvaja ľudia, ktorí si navzájom pomáhali v životoch,“ opísala ich vzťah.

Annie Leibovitz má pestrý život a stretla sa osobne s tými najvplyvnejšími ľuďmi sveta. Ani popri tej všetkej sláve a uznaní nezabúda, kto je. Čo je v živote podľa nej najdôležitejšie? „Pracujte tvrdo a buďte s rodinou!“