Čo robia slávne topmodelky dnes? Majú za sebou búrlivú minulosť

Neverili, že to niekam dotiahnu! Napriek tomu sa topmodelky Heidi Klum (46), Naomi Camp­bell (49) a Claudia Schiffer (49) stali legendami.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Keď tieto krásne ženy s modelingom začínali, nemali žiadne sebavedomie a nedúfali, že sa v tvrdom biznise uchytia. Dnes majú na účte milióny, ktoré si zarobili predvádzaním pre najlukratívnejšie značky na svete. Našli šťastie aj v súkromnom živote?

Heidi Klum (46): Tretia svadba so zajačikom!

Patrí medzi najznámejšie a najbohatšie modelky na svete. Do povedomia sa dostala najmä vďaka tomu, že sa jej ako prvej Nemke podarilo stať anjelikom značky Victoria’s Secret. Aktuálne sa jej majetok odhaduje na 110 miliónov eur, ktoré si však nezarobila len sexi telom, ale aj talentom. Málokto vie, že okrem predvádzania na móle ju živí tiež herectvo, spev a účinkovanie v rôznych šou.

V súkromnom živote sa jej však dlho nedarilo. V roku 2014 sa rozviedla so svojím druhým manželom spevákom Sealom (56), s ktorým má tri deti. Potom striedala mužov ako ponožky a vyzeralo to tak, že jej žiaden nie je dosť dobrý. Zlom nastal až vlani, keď začala randiť s Tomom Kaulitzom (29), ktorý je gitaristom v nemeckej kapele Tokio Hotel. Hrdličky si spolu napriek vekovému rozdielu perfektne sadli.

„Tom je najmilší, najsladší, najstarostlivejší a najmilujúcejší muž,“ rozplývala sa v jednom z rozhovorov. Od začiatku bolo jasné, že to spolu myslia vážne. Mladému hudobníkovi neprekáža ani to, že Heidi má z predchádzajúcich vzťahov štyri deti. „Stále verím v lásku a manželstvo, aj keď mi dvakrát nevyšlo,“ vyjadrila sa modelka a krátko na to ju Tom požiadal o ruku. A ona, div sa svete, súhlasila! „Som veľmi šťastná. Nepamätám si, kedy som bola naposledy takáto šťastná,“ tešila sa zo zásnub. Svadby usporiadali rovno dve. Najprv jednu v Kalifornii, ktorá sa konala vo februári v úplnej tajnosti. Druhú začiatkom augusta na jachte v Taliansku. Odvtedy sú na medových týždňoch, z ktorých pravidelne zásobujú fanúšikov fotkami na instagrame. „Neviem sa prestať usmievať,“ napísala šťastná Heidi k jednej dovolenkovej.