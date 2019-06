Babička Anna z Rožňavy zažila už 13 prezidentov: Môj recept na storočnicu

Čože je to storočnica! Anna Jankóová z Rožňavy sa týmto krásnym a požehnaným vekom už môže pochváliť.

Čerstvá oslávenkyňa prišla na svet len mesiac po smrti generála Milana Rastislava Štefánika a zažila už 13 prezidentov. Jej chuť do života a radosť z úplných maličkostí by jej mohli závidieť aj oveľa mladší penzisti.

Nikdy to nemala ľahké, lebo zamladi robila ešte aj slúžku a neskôr aj upratovačku v škole. Život ju nešetril ani v súkromí. V prvom manželstve jej zomreli všetky deti – dve dcérky zomreli ešte ako malé detičky a tretia ako 18-ročná. Aby toho nebolo málo, prišla aj o svojho milovaného manžela. Až z druhého vzťahu má jediného potomka, na ktorého je veľmi pyšná.

„Nebolo to ľahké, ale teším sa zo života a som rada, že som to dotiahla až do veku 100,“ povedala po slovensky babička Anna, ktorá však plynulo ovláda aj maďarčinu. Hoci zažila už 13 prezidentov, vek sto rokov si veľmi nepripúšťa. Nepije alkohol a ani nefajčí a nikdy sa na nič nesťažovala. „Chutí jej všetko a sama sa ešte naje. Vstáva už o siedmej ráno a cez deň si aj podrieme,“ dozvedeli sme sa z domova pre seniorov Subsidium, kde oslávenkyňa trávi posledné štyri roky.

Keďže dnes už prababička Anna zvykne vstávať so sliepkami, chodí s nimi aj spať. Zaspáva už okolo ôsmej večer, no z večerného programu nevynechá ani televízor. O politiku sa však príliš nezaujíma.

Štvorgeneračná rodina

Jej jediná dcéra Gabriela (70) Novému Času prezradila viac. „Ešte pred 10 rokmi moja mama aj tancovala! Bola totiž až 50 rokov členkou spevokolu Csemadok, s ktorým vystupovala aj v Maďarsku. Najďalej však bola v Prahe,“ opisuje život milovanej mamičky usmiata žena, ktorá jej prišla zablahoželať aj v deň narodenín. „Mama rada tiež háčkovala. Keďže prišla až o tri deti, veľkým potešením pre ňu bolo to, keď sa mi narodili dve deti a ona sa stala babkou,“ dodala.

Hoci pani Anna celý život ťažko pracovala, jej penzia aj s vdovským dôchodkom dosahuje sotva 400 eur. A čomu vďačí sympatická babička za svoj závideniahodný vek? „Podľa mňa sa nikdy nestresovala a teší sa zo života. Nikdy nespomína na zlé, je len pozitívne naladená,“ pripomenula jej dcéra Gabriela. Pani Anna má spomínané dve vnúčatá a už aj tri pravnúčatá. Jednou z nich je Milla (10), ktorá si na prastarej mame cení to, že je vždy usmievavá a na otázku, či by sa tiež chcela dožiť storočnice, sa zamyslela a dodala: „Asi aj áno!“