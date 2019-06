Portugalský kouč Trnavy Chéu chváli Greifa: Dobrá náhrada za Casillasa!

Ódy na konkurenciu! Nový tréner futbalovej Trnavy ospevuje brankára Slovana Bratislava. Portugalčan Ricardo Chéu reagoval na záujem FC Porto o služby Dominika Greifa.

Domov preto Chéu poslal pár rád, prečo by mohol niekdajší súper Artmedie Bratislava v skupine Ligy majstrov angažovať brankársku jednotku belasých. Chéu je na Slovensku iba pol roka.

V jarnej časti ligy viedol Senicu. Napriek krátkemu času urobil na neho Greif, ktorý má zmluva so Slovanom do konca decembra 2022, veľký dojem. „Je to brankár, ktorý čoskoro dosiahne svetovú úroveň. V slovenskej najvyššej súťaži je považovaný za najlepšieho na svojom poste. Výkonmi dokázal, že má kvalitu i parametre chytať v klube, ako je napríklad FC Porto,“ odkázal Portugalčan pre Bola Branca.

Greif výraznou mierou pomohol Slovanu k majstrovskému titulu. Jeho výkonnosť si všimol aj reprezentačný tréner Pavel Hapal. V prípravnom zápase proti Jordánsku mu dal šancu a Domino si odbil premiéru.

„Má pevné nervy. Nepodľahne tlaku plných tribún. Je veľmi vysoký (197 cm – pozn. red.) a silný vo vzduchu. Má skvelú kopaciu techniku. Hra nohami mu nerobí žiaden problém. Jedinou prekážkou môže byť jazyk. Je však schopný rýchlo sa prispôsobiť,“ vymenoval Chéu pozitíva mladého brankára.

FC Porto hľadá náhradu za legendárneho Ikera Casillasa. Španiel po nedávnom infarkte ešte oficiálne neoznámil koniec kariéry. Pochvalné slová trénera Trnavy nasvedčujú, že Greif by bol jeho dobrým nástupcom.

„Dominik je v okruhu brankárov, ktorých si vyhliadol FC Porto. Záujem o neho má aj špičkový španielsky klub a taktiež tím z Belgicka. Čakajú nás dva náročné mesiace prestupového obdobia. Nechceme sa oslabovať. Urobíme maximum, aby sme udržali tím pokope,“ zdôraznil pre klubový web viceprezident Ivan Kmotrík mladší.