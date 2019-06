Guardiola brnká na nervy fanúšikom City: Do Barcelony sa skôr alebo neskôr vrátim

Pep Guardiola patrí k najlepším trénerom sveta. Má za sebou viacero trénerských pôsobísk, no zdá sa, že jedno z nich mu prirástlo k srdcu.

Fanúšikovia Manchestru City sú s Guardiolom určite spokojný, pretože ich tím znovu ovládol Premier League. Španielsky kouč má s klubom platnú zmluvu do roku 2021.

Kam povedú jeho kroky? Zdá sa, že Barcelona mu je naďalej veľmi blízka. Na konferencii, ktorú usporiadala organizácia Johana Cruyfa sa vyjadril, že miesto prezidneta FC Barcelona určite nechce.

Priamo k trénerskému postu nepovedal Guardiola nič, no na oplátku dodal: "Snažím sa byť dobrý tréner - v tomto desaťročí mi to nejde tak zle. Vrátim sa žiť do Barcelony, skôr alebo neskôr."

Kam povedú kroky trénerského mága môžeme len predpokladať, ale obe strany by sa budúcej vzájomnej spolupráci rozhodne nebránili.