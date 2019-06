Žena vyskúšala rôzne diéty, osvedčila sa jej až tá posledná: Nič pre bežných smrteľníkov

Energiu čerpá z prírody! Mladá žena priznáva, že je na diéte, pri ktorej konzumuje tuhú potravu len výnimočne - pri spoločenských akciách.

Breatharián je človek, ktorý žije len vďaka meditácii a správnemu dýchaniu, vďaka čomu čerpá energiu. Je to v podstate život bez jedla, ktorý má korene v hinduizme.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Audra Bear (25) z Minnesoty v USA vyznáva tento životný štýl a tvrdí, že sa "postí" už 97 dní. Jedlo jej vraj stojí v ceste za šťastím. Napriek možnému nebezpečenstvu a akejkoľvek vedeckej podpory tejto diéty, Audra trvá na tom, že je pre ňu dobrá. Vyskúšala totiž niekoľko diét, bola vegánkou, raw vegánkou, no nič jej nedalo toľko energie ako breathariánstvo, vďaka ktorému čerpá energiu pomocou dýchania a absorbovania okolitej prírody.

Audra sa tri hodiny denne sústredí len na dýchanie a konzumuje obyčajne len čaje, šťavy a smoothies. "V kontrolovanom, vedomom dýchaní je niečo magické a privedie vás to k stretnutiu so sebou samým. Pomáha vám to uvedomiť si, kto ste a čo potrebujete alebo nepotrebujete," vysvetľuje žena, ktorá nemala nikdy v úmysle prestať konzumovať tuhú stravu, no tvrdí, že hlad prirodzene stratila. "Dýchanie je základom hojenia a detoxikácie fyzického a emocionálneho tela, 70 % toxínov v tele sa uvoľňuje cez dýchanie," dodáva pre metro.co.uk.

Zdravotníci varujú pred touto diétou a upozorňujú, že môže byť pre človeka nebezpečná.