Muž, ktorý svoju pýchu vystavuje na obdiv, nemal nikdy frajerku: Prečo som v 37 rokoch stále panic

Jeho najväčšou pýchou sú vlasy! Muž, ktorého častujú prezývkami Ježiš či morská víla, je v skutočnosti stále panic.

Carl Draper (37) z anglického mesta Lincolnshire vyšiel s pravdou von a nehanbil sa o svojom údele rozrozprávať pred redaktormi zahraničných médií.

Jeho najväčšou pýchou sú síce vlasy, no v skutočnosti bojuje s nálepkou večného panica. Carl priznal pre dailymail.co.uk, že nikdy nemal frajerku. Hovorí, že ženy milujú jeho vlasy, no napriek tomu je aj vo veku 37 rokov stále panic.

Carl sa vďaka dlhým vlasom, ktoré si pestuje od roku 2003, cíti sebavedomejšie, no vo vzťahu k ženám stále bojuje s rovnakým problémom. "Nikdy som nemal veľa šťastia v randení. Nemal som frajerku a, bohužiaľ, stále som panic," hovorí. "Cítim sa však vďaka vlasom sebaistejšie, som rád za komplimenty, ktoré dostávam. Mal som aj niekoľko zhôd na Tinderi minulý rok," vraví.

K fyzickému kontaktu sa však nedostal. Vraví, že je kvôli nedostatku skúseností plachý. "Vidím, že sa ženy za mnou otáčajú a aj sa usmejú, no neviem, ako mám reagovať. Hanbím sa," hovorí. Carl má aj negatívnu skúsenosť z detstva, keď ho považovali za škaredého. No negatívne reakcie dostáva aj v dospelosti, vraj by sa mal ostrihať, lebo vyzerá ako dievča. Carl to zhodnotil jednou vetou: "Ľudia sú buď žiarliví alebo hlúpi."