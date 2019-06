Neplodný pár si adoptoval nádherné dvojičky: Kvôli tomu, čo sa dozvedeli o deň neskôr, ich vrátili

Mladý pár z Anglicka mal problém s počatím vlastného dieťaťa. Rozhodli sa preto adoptovať si dvojičky, no kvôli tomu, čo sa dozvedeli o deň neskôr, sa ich rozhodli vrátiť.

Ali Sanders nikdy nezabudne na deň, keď si s manželom Michaelom priviezli detičky domov. „Sledovala som muža, ako nemotorne zapína pásy na detských sedačkách, plný lásky ako každý začínajúci otecko,“ cituje Ali portál Dailymail.

Bol to pre nich splnený sen, šťastný výsledok ich trápenia. Už na začiatku im bolo povedané, že sú neplodní, kvôli problémom na oboch stranách. Túžili po rodine a tak sa nakoniec rozhodli pre adopciu. Tesne po vianočných sviatkoch v roku 2014 boli ich modlitby vyslyšané a pár si mohol domov zobrať nádherné, 8-mesačné identické dvojičky, ktoré navyše vyzerali ako jej muž Michael. „Boli veľkí a mäkkučkí, s nádhernými hnedými očkami, nádherní,“ hovorí matka. Šesť týždňov strávili návštevami detského domova, kde sa s chlapcami postupne zoznamovali a pripravovali ich na deň, keď si ich oboch zoberú domov.

Pár nemohol byť šťastnejší, lenže čosi nebolo v poriadku. „Nedostala som menštruáciu,“ rozpráva Ali. Namiesto toho, aby sa topila v záplave radosti, sa Ali cítila prázdno. „Cítila som sa vtedy, akoby to celé nebolo skutočné. Najhoršie na tom bolo, že Michael sa s dvojičkami zblížil a už sa cítil ako otecko,“ opísala jej prvé pocity. Mnoho párov trpí depresiou a návalmi úzkosti tesne po adopcií, no toto bolo niečo celkom iné.

„Priala som si, aby sa už dvojičky nikdy nezobudili, inak by som musela predstierať, že som opäť matkou,“ tvrdí Ali. Jej muž ju poslal k doktorovi, deň po tom, ako s dvojičkami prišli domov, pretože si všimol, že niečo nie je v poriadku. Doktor prišiel so šokujúcou správou - Ali bola tehotná.

„Ako je to možné? Povedali nám, že sme neplodní a práve sme si adoptovali dvojičky,“ povedala lekárovi. Proces adopcie ešte nebol úplne dokončený, no pre všetky zúčastnené strany už boli „mamičkou a oteckom“. Celú cestu domov boli ticho a hneď po príchode poslala Ali svojho muža kúpiť najdrahší tehotenský test. Verila, že sa doktor pomýlil, no po výsledkoch volala sociálnym pracovníkom a prípad bol uzavretý. Deti išli naspäť do domova.

„Povedala som pracovníkom, že sa nezvládneme postarať o dvojičky, cítila som sa previnilo. Sklamala som deti, ktoré už boli v minulosti sklamané,“ kajá sa nešťastná Ali. Pár napísal deťom list, ktorý si budú môcť prečítať, keď budú staršie. „Píše sa v ňom, že to nie je ich vina a že je nám nesmierne ľúto, že sme ich sklamali,“ cituje Ali. Pár sa stretáva ako s kritikou, tak aj s pochopením a súcitom. Po narodení synčeka v októbri 2015 bojovala s depresiami, no napriek tomu verí, že hoci bolo rozhodnutie bolestivé, bolo to najlepšie možné rozhodnutie, aké mohli urobiť.