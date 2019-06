Mamička troch detí si nechala odstrániť vajcovody: Šokujúce zistenie po 4 rokoch

Keď na sebe Elizabeth Kough spozorovala prvé známky tehotenstva, vôbec to nebrala vážne. Myslela si, že je to nemožné. Mýlila sa.

Ako uviedol portál People, Elizabeth si nechala pred štyrmi rokmi odstrániť vajcovody a bola presvedčená, že jej tretie dieťa je jej posledné. Bola právom šokovaná, keď nakoniec zistila, že je naozaj znova tehotná.

"Mala som vtedy už tri deti," vysvetlila Elizabeth. "Preto som sa rozhodla, že moja rodina je kompletná a nechala som si odstrániť vajcovody. Tento zákrok navyše pomáha predchádzať rakovine vaječníkov. Bola som teda prekvapená, keď som sa cítila tak trochu tehotná."

Elizabeth si na základe podozrenia urobila domáci tehotenský test, ktorý graviditu potvrdil a podozrenie sa okamžite zmenilo na znepokojenie. Vajcovody spájajú vaječníky s maternicou a bez nich existuje veľká šanca, že sa plod nenáchadza práve v maternici.

Žena vyzerala ako tehotná netušiac, čo v jej tele rastie: Šialené, čo z nej lekári vytiahli!

Lekári sa po uistení, že všetko je v poriadku a dieťatko bezpečne rastie tam, kde má, okamžite pustili do vyšetrovania, ako sa to vôbec mohlo stať. "Prvý nápad bol, samozrejme, že mi zákrok nespravili dobre," vyjadrila sa Elizabeth. "Ale ako počas cisárskeho rezu vyšlo najavo, všetko bolo vykonané správne. Neboli tam žiadne vajcovody a Benjamin je neobyčajné dieťa. Je to veľmi zriedkavé a cítime sa veľmi požehnaní, že ho tu máme."

Rodinka, do ktorej sa malý Benjamin narodil v marci, si teraz s radosťou užíva jeho prítomnosť.