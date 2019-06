Matka žila 50 rokov v obrovskom klamstve: Pravdu o svojej dcére sa dozvedela až na staré kolená

Matka zistila, že dcéra, ktorú vychovávala, nebola jej biologickou dcérou!

71-ročná Helen Maguire z Írska sa až po 50-tich rokoch dozvedela, že jej dcéra v skutočnosti nie je jej biologickým potomkom. Helen otehotnela ako 18-ročná a bála sa, že ju rodičia pošlú na adopciu. Utiekla preto z domu. 25. novembra 1966 sa jej narodila dcérka Christine a Helen sa rozhodla, že sa pokúsi celú situáciu s rodičmi vyriešiť.

Medzičasom sa ale zblížila s kňazom, ktorý jej poradil, aby svoju dcérku dala na istý čas do opatery, kde sa o ňu postarajú cirkevní príslušníci. Po šiestich týždňoch si Helen dcérku prišla vziať späť, no niečo sa jej nezdalo. "Toto nie je moja Christine," povedala. Opatrovníci ju ale presvedčili, že to je jej dieťa.

Ako informuje zahraničný portál Honey, Christine sa narodila s čiernymi vláskami a dieťa, ktoré Helen dostala po šiestich týždňoch, bolo svetlovlasé. "Presvedčili ma, že všetky deti sa narodia s čiernymi vlasmi a ja som im uverila," priznáva žena, ktorá naplno kňazom a mníškam dôverovala.

Po 50-tich rokoch ale vyplávala pravda na povrch a ženy sa na základe DNA testov dozvedeli, že medzi nimi nie je žiadne biologické puto. "V tej chvíli som sa cítila veľmi osamelo," hovorí Christine Skipsey. Ženy sa následne rozhodli vypátrať svoje skutočné príbuzné. Ako ale dodali na záver, vždy sa budú považovať za matku a dcéru a lásku, ktorú majú medzi sebou, im nikto nevezme.