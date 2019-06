Fantastický výsledok Volka v behu na 100 metrov: Na Európskych hrách je na stupni víťazov

Šprintér Ján Volko získal ďalšiu cennú medailu. Na II. európskych hrách v bieloruskom Minsku skončil slovenský reprezentant v konečnom účtovaní behu na 100 m druhý časom 10,38 s.

Nášho špritéra o tri stotinky prekonal len Portugalčan Carlos Nascimento v záverečnom štvrtom súboji 6 tímov. Bronz si vybojoval Turek jamajského pôvodu Jak Ali Harvey (10,42), ktorý štartoval v rovnakom behu ako víťazný Nascimento. Informoval o tom facebookový profil Slovenského atletického zväzu.

Volkovo striebro je prvá slovenská medaila na Európskych hrách v Minsku. Zverenec trénerského dua Naďa Bendová - Róbert Kresťanko však čakal na konečné poradie stovky vyše 8 hodín: on totiž bežal už o 11.04 h v prvom súboji, štvrtý duel sa skončil približne o 19.10 h.

Slovenský šprintérsky rekordér si vybojoval už svoju šiestu veľkú medailu na významnom medzinárodnom podujatí - z halových ME má na 60 m zlato (2019) a striebro (2017), z ME 2017 do 23 rokov zlato na 200 m a striebro na 100 m, na Svetovej univerziáde 2017 získal bronz na 200 m a teraz na EH 2019 striebro na 100 m.