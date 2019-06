Vodný šport oslavuje: Kajakár Málek vybojoval pre Slovensko prvý titul v K1

Slovenský reprezentant Andrej Málek sa stal víťazom súťaže kajakárov na pretekoch 2. kola seriálu Svetového pohára vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove.

Prvýkrát v histórii sa Slovákovi podarilo na podujatí tohto rangu dostať v súťaži K1M na najvyššiu priečku. Pre Slovensko to je celkovo už 107. víťazstvo v pretekoch SP vo všetkých kategóriách. Druhý slovenský zástupca vo finále Martin Halčin obsadil 5. pozíciu. Spolu s Málekom sa na pódium dostali aj Poliak Michal Pasiut a Francúz Boris Neveu. Poľský pretekár za slovenským jazdcom zaostal o 12 stotín sekundy a francúzsky o 1,59 s.

Andrej Málek si finálovú miestenku vyjazdil kvalitným časom a 4. miestom v semifinále. Vo finále nespravil žiadnu veľkú chybu a rovnako ako Pasiut s Neveuom nedostal trest v podobe dvojsekundovej penalizácie. "Som veľmi rád, že mi to vyšlo. Jazda mi sadla tak, ako mala. Mám z toho veľkú radosť. Dúfam, že ma to naštartuje a v ďalších súťažiach sa na štarte budem cítiť sebavedomejšie. Vo finále som dosiahol lepší čas ako v semifinále, pretože v ňom človek sa aj na rovinkách snaží viac pádlovať, chce sa poriadne vyšťaviť a ide do toho viac silovo. Ukázalo sa to aj na čase. Po mne šli na trať ešte traja jazdci, no ja som videl svoj čas a tajne dúfal aspoň na druhú priečku. Napokon z toho bolo víťazstvo. Tento triumf by som vyhodnotil ako rovnocenný úspech s bronzom, ktorý mám z majstrovstiev Európy v roku 2015," zhodnotil šťastný Andrej Málek.

Martina Halčina na jednej strane tešil postup do finále, v ňom však skončil piaty a z toho radosť nemal. "Trochu ma mrzí 'ťuk' na dvanástke, mohlo to byť ešte lepšie. Keby mi však niekto povedal pred pretekmi, určite by som bol spokojný s piatym miestom. Som veľmi rád, že sme sa doma dostali dvaja do finále, bola to taká odmena aj pre fanúšikov. Teším sa, že Andrej z finále vyťažil víťazstvo," poznamenal Halčin. Jakubovi Grigarovi sa nepodarilo postúpiť ďalej z piatkovej kvalifikácie.

Medzi kanoistkami nepostúpila do finále ani jedna z troch Sloveniek. V nedeľňajšom predpoludňajšom semifinále každá urobila na trati niekoľko chýb. Najlepší čas dosiahla najmladšia z nich, iba sedemnásťročná Emanuela Luknárová. Klasifikovali ju napokon na dvadsiatom mieste. Monika Škáchová skončila v semifinále na 22. priečke a Soňa Stanovská na 28. pozícii. Prvenstvo si vyjazdila Nemka Andrea Herzogová.

"So svojím výkonom nie som spokojná, pretože som nešla úplne podľa svojich predstáv. Trať bola náročná, ale bolo tam len to, čo sme jazdili na tréningoch. Malo to byť v poriadku, ale trochu som to pokazila," povedala Emanuela Luknárová po svojej semifinálovej jazde, v ktorej dostala štyri trestné sekundy za dva dotyky s bránkami. Tesne pred jej jazdou museli semifinále prerušiť, pretože organizátori mali plné ruky práce s opravou bránky číslo päť, ktorú znefunkčnila Soňa Stanovská. "Trochu to zdvihne nervozitu, pretože pretekár sa v hlave chystá na ideálny výkon. Myslím si, že sa mi podarilo skoncentrovať, ale na trati som to neukázala," dodala Luknárová

Tiež dva 'ťuky' mala aj Monika Škáchová. "Nebola to vôbec dobrá jazda. Už v úvode som spravila chybu, po ktorej som sa síce opäť skoncentrovala, ale pred dvanástkou vo valci ma zalialo a musela som sa do nej vracať. Potom sa to už len nabaľovalo. Trať je náročná, asi najťažšia, akú som tu išla. Negatívom je, že na tréningu som nezažila takú vodu, ako tečie teraz cez preteky. Neviem, prečo sa to stále mení," povedala sklamaným hlasom.

"Hneď na prvej bránke som dostala penalizáciu, potom prišli ďalšie chyby. Vrch trate je dosť náročný, každá kombinácia si vyžaduje osobitnú pozornosť. Nemožno nič podceniť, dnes mi to však nevyšlo. Nevadí, pretože pre nás všetkých je dôležitá až druhá polovica sezóny," prezradila Soňa Stanovská, ktorá sa o týždeň v slovinskom Tacene predstaví okrem kanoe aj kajaku.

Preteky 2. kola Svetového pohára vo vodnom slalome - Bratislava - Čunovo (SR) - nedeľa:

K1M - finále: 1. Andrej Málek (SR) 88,54 s (0), 2. Michal Pasiut (Poľ.) +0,12 s (0), 3. Boris Neveu (Fr.) +1,59 s (0), ... 5. Martin Halčin (SR) +3,24 s (2), ... v kvalifikácii: Jakub Grigar (SR) - nepostúpil do semifinále

C1Ž - finále: 1. Claire Jacquetová (Fr.) 112,15 s (4), 2. Monica Doria Vilarrublová (Šp.) +0,17 s (6), 3. Ana Satilová (Braz.) +1,65 (4), ... v semifinále: 20. Emanuela Luknárová, 22. Monika Škáchová, 28. Soňa Stanovská (všetky SR)