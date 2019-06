Tréner hokejbalistov poslal odkaz zosnulému priateľovi: Veľakrát som ho prosil o pomoc

Tréner slovenských hokejbalistov Mojmír Hojer prežíval zlatý domáci šampionát najemotívnejšie z celej výpravy.

Práve Hojer prevzal miesto na striedačke reprezentácie po svojom blízkom priateľovi Dušanovi Dankovi, ktorý v máji prehral boj s ťažkou chorobou.

Už pred prvým zápasom s Fínskom na MS zaliali Hojerovu tvár slzy. Do kabíny umiestnil realizačný tím Dankovu fotku a jeho klubový dres z Ružinova s číslom 16, čo reprezentačný kormidelník veľmi emotívne prežíval. Po víťazstve 2:1 sa Hojer rozplakal opäť. "Toto víťazstvo je jeho," povedal po zápase. Dankovi bývalí spoluhráči Lukáš Horváth a Peter Doskočil nosili počas celého šampionátu tričko s jeho podobizňou, číslom a menom. "Chcel som, aby to všetko prežíval s nami. Tričko som si dal vyrobiť tesne pred MS, bolo to spontánne," povedal Horváth. "Tento titul patrí jemu, nikdy na to nezabudneme," doplnil obranca Roman Bujdák.

Pietnu spomienku pre každým zápasom absolvoval aj menovec slovenského trénera Petr Danko. Český reprezentant totiž v sezónach 2016-2018 hrával v slovenskej extralige práve za Ružinov. "Písali sme si spolu pred MS, dohodli sme sa, že sa v Košiciach určite uvidíme. Štve ma, že to napokon dopadlo úplne inak. Pred každým našim zápasom som sa pozrel hore a myslel na Dušana a aj na chalanov, ktorí tu už s nami nie sú."

Danko po dvoch tituloch, ktoré získal ako tréner juniorskej reprezentácie do 20 rokov, prebral kormidlo pri mužoch v septembri 2018. S národným tímom absolvoval dva prípravné zápasy proti Českej republike v Žiline, v ďalšej práci ho už brzdila rozvíjajúca choroba. Jeho stav sa čoraz viac zhoršoval a predstavitelia výkonného výboru Slovenskej hokejbalovej únie (SHbÚ) preto museli posilniť realizačný tím. Voľba padla na Hojera a bola úplne logická. Obaja boli blízki priatelia. Hojer paradoxne trénoval Danka aj v Ružinove, pretože zosnulý tréner bol pred nástupom do funkcie aj aktívny hráč. "S Dušanom sme od začiatku všetko konzultovali, preberali sme nomináciu a všetko okolo reprezentácie každý deň. Žil tým až do úplného konca. Počas MS som si každý deň písal s jeho manželkou Andrejkou, spomínali sme na neho. Veľakrát som počas zápasov na MS Dušana prosil, aby nám pomohol. Vždy keď sme mali v dueli ťažké chvíle som sa pozrel hore a chcel som od neho pomoc. A on nám vždy pomohol," uzavrel Hojer.