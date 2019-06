Horor na zábave v Horovciach: Jakub († 20) zomrel, dvaja bojujú o život! Streľbe predchádzala hádka

Tragický koniec veselej obecnej diskotéky! Prvá tohtoročná zábava v obci Horovce (okr. Púchov), ktorú organizovali miestni hasiči, sa skončila neuveriteľnou tragédiou.

V sobotu nadránom bolo počuť niekoľko výstrelov od obecného úradu a hasičskej zbrojnice, kde sa zábava konala. Podľa svedkov tam strieľal miestny čudák Martin C. (36), ktorý mal po krátkej šarvátke namieriť zbraň na svojich známych. Šialenou streľbou zabil Jakuba († 20) a dvaja ďalší mladíci, Jakub (19) a Martin (22), bojujú o život v nemocniciach v Žiline a v Trenčíne. Po streľbe útočník aj so zbraňou ušiel ku Kvašovskému lesu, kam sa ho okamžite vydalo hľadať niekoľko desiatok policajtov.

Očití svedkovia boli aj niekoľko hodín po smrtiacej streľbe v šoku. Podľa nich sa na diskotéke strhla medzi obeťami útoku a páchateľom slovná hádka. Tvrdia, že zadržaný Martin C. po roztržke odišiel, no po chvíli sa vrátil s nelegálne držanou zbraňou a začal strieľať. „Bolo to strašné, zomlelo sa to hrozne rýchlo. Stáli sme v úzkej uličke a čakali na zákazníkov. Zábava sa mala končiť, keď sa odrazu ozvali výstrely. Jeden mladík padol na zem mŕtvy, ďalší dvaja to dostali do hlavy a do brucha,“ povedal pre Nový Čas taxikár, ktorý bol len pár metrov od miesta tragédie.

Na zábave vznikla neopísateľná panika, vzduchom svišťali guľky, odrážali sa od steny, mladí ľudia kričali od bolesti. Strelec, ktorého polícia identifikovala ako Martina C. (36), údajne smrteľne zranil Jakuba z Dolnej Breznice († 20) a ťažko poranil ďalšieho Jakuba (19) z Lednických Rovní a Martina (22) z Dolnej Breznice. Jakuba sa na mieste činu všemožne snažil oživiť jeho kamarát Andrej Pecuš. „Umrel mi v náručí. Snažil som sa, ako som mohol, ale nič nepomohlo,“ povedal užialený mladý muž, ktorý na sekundy boja o život kamaráta nikdy nezabudne. Miestni mladí ľudia nesú smrť obľúbeného rovesníka veľmi ťažko. „Zomrel náš kamarát, dobrovoľný hasič, syn, spolužiak... Kubíka nám už nič nevráti,“ plače kamarátka Jakuba Zuzana.

Skrýval sa v lese

„Výzvu na tiesňovú linku 155 o pomoc pre zranených pri údajnej streľbe sme prijali o 3.45 hod. Na miesto sme vyslali záchranárov. Žiaľ, u jednej osoby musel lekár konštatovať smrť. Ďalšie dve osoby boli vo vážnom stave prevezené do nemocníc,“ uviedla pre Nový Čas hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Jakub skonal na mieste činu, ďalšieho Jakuba s prestreleným bruchom a Martina s prestrelenou hlavou previezli do nemocníc v Trenčíne a v Žiline. Martin je podľa zatiaľ nepotvrdených informácií v umelom spánku a bojuje o život, Jakub sa prebral a z najhoršieho by mal byť vonku. Strelec, ktorým je podľa polície Martin C., sa po tragédii dal na útek a osem hodín sa ukrýval v lesoch medzi Dulovom, Kvašovom a Lednicou.

Do Horoviec preto nabehli desiatky policajtov, ktorí s vrtuľníkom a psami, oblečení v neprestrelných vestách prečesávali okolie a hľadali ho. „Vyzývame občanov Horoviec, aby dobrovoľne na svoju vlastnú päsť nerealizovali žiadne pátracie akcie a aby sa pokiaľ možno zdržiavali vo svojich domoch. Páchateľ je na úteku a je ozbrojený, žiadame obyvateľov, aby sa nevystavovali riziku ohrozenia,“ upozorňoval Horovčanov miestny rozhlas. Vydesení ľudia sa schovávali v domoch alebo len bojazlivo postávali na chodníku. Po 8 hodinách polícia Martina C. zadržala a miestni si vydýchli.

Problémový muž

Údajný páchateľ Martin C. (36) bol podľa dedinčanov už dlhší čas problémový. „Bol zvláštny, správal sa ako psychopat. Už dva roky nemal trvalý pobyt a žil v lese. Z Anglicka prišiel bez papierov na podozrivom aute. Raz na starej ceste prevrátil auto na strechu a ušiel. Žil v Kvašovskom lese ako bezdomovec,“ povedal pre Nový Čas Peter, ktorý údajného strelca dobre pozná.

Príčina šarvátky, ktorá sa skončila šialenou streľbou, zostáva neobjasnená. „Na to, čo urobil, neexistuje dôvod. Správal sa ako blázon. Je smutné, že sa toho dopustil akurát v deň, keď máme stretnutie Cíbikovcov, malo sem prísť 117 ľudí. Je nás tu sedem,“ povedal jeden zo vzdialených príbuzných údajného strelca.

Hoci sa Martin správal ako čudák, nikto nepredpokladal, že by dokázal urobiť niečo také strašné. „Ja ho poznám celý život, bez príčiny by to neurobil. Musela tomu predchádzať bitka alebo hádka plus alkohol. Ten chalan je zvláštny, neuznával systém, že musíš chodiť každý deň do roboty. Myslím, že konal skratovo, lebo bol zahnaný do kúta. Jeho rodičia to celé ťažko znášajú,“ povedal Peter.