Chlapčekovi zostala po operácii srdca veľká jazva: Uvidíte, čo urobil jeho otec, neubránite sa slzám

Pravú otcovskú lásku môžeme vidieť aj v tetovacom štúdiu, napríklad keď otec žiada o tetovanie 9-centimetrovej jazvy na hrudi. Ako je to možné? Ocko chcel podporiť svojho 6-ročného syna Joeyho, ktorý minulý mesiac podstúpil náročnú operáciu srdca.

Joeymu diagnostikovali supravalvulárnu stenózu aorty a jeho otec Martin Watts sa so smútkom vyjadril, že rovnaká operácia čaká aj jeho staršieho syna Harleyho, píše portál Fox News.

„Pre 6-ročného chlapca alebo akékoľvek iné dieťa je veľmi náročné absolvovať takýto typ zákroku,“ povedala Joeyho matka Leanne. Keď chlapček uvidel svoju jazvu na hrudi, opatrne sa opýtal: „To je to miesto, kde mi zachraňovali moje srdiečko?“ Rodičia mu na to odpovedali, že na to, čo prežil, by mal byť hrdý a nemal by sa za to vôbec hanbiť.

Leanne povedala, že tetovanie, ktoré si dal jej manžel vytetovať na hruď, dodáva chlapcom veľkú odvahu. „Je absolútne fantastické, ako im ukázal, že sa nemusia ničoho báť a že na to, čo dosiahli vo svojom živote, môžu byť hrdí,“ povedala.

Jeho staršiemu bratovi Harleymu bola rovnaká diagnóza stanovená ešte v maternici, u Joeyho spozorovali prvé problémy so srdiečkom 14 týždňov po narodení. „Od chvíle, keď sa prvýkrát narodili, mi lekári povedali, že s tým nemôžu nič robiť a musíme sa s ich diagnózou naučiť žiť,“ hovorí matka dvoch bojovníkov a jedným dychom pokračuje: „Povedali mi, že nás môžu kedykoľvek opustiť. Joeyho zdravotný stav sa veľmi rýchlo menil, lekári tvrdili, že skôr či neskôr bude treba jeho srdiečko operovať.“

Joey podstúpil osemhodinovú operáciu 23. mája v anglickom meste Leeds a pár dní nato ho prepustili. Rodičia sa vyjadrili, že po operácii sa dobre zotavuje, ale v budúcnosti bude musieť podstúpiť ešte viacero zákrokov. Koncom tohto roka čaká rovnaká operácia aj Harleyho.

„Cítime sa lepšie po tom, ako chirurgovia v nemocnici v Leeds zvládli Joeyho operáciu. Bude to rovnako desivé, ale dali nám dôvod veriť. Nevedeli sme, že superhrdinovia v skutočnosti nosia chirurgické plášte,“ opisuje svoje pocity mama dvoch chlapcov.