Ťažko chorému Danielkovi zlepšuje zdravotný stav unikátna terapia: Mojimi lekárkami sú sliepočky

Pôsobí naňho priam zázračne! Ťažko chorý Danielko len pred pár dňami oslávil pätnásť rokov.

Zatiaľ čo jeho rovesníci už pomaly skúšajú dospelácky život a objavujú všetko, čo ponúka život, on je večné dieťa. Keď sa narodil, lekári mu nedávali veľké šance na plnohodnotný život. Hovorili, že nikdy nebude rozprávať a ani chodiť.

Statočný chlapček sa však vzoprel osudu a s pomocou rodičov robí neuveriteľné pokroky. Práve oni prišli na unikátnu terapiu, ktorá na chlapca pôsobí ako pokropenie živou vodou. Je to terapia sliepkami.

Chlapec trpí kortiko-subkortikálnou artrofiou mozgu, detskou mozgovou obrnou, autizmom a má stredne ťažkú mentálnu retardáciu. Potrebuje 24-hodinovú starostlivosť. Napriek nepriaznivým prognózam lekárov to jeho rodičia nevzdali, ale zabojovali o jeho miesto pod slnkom.

„Na rehabilitácie sme nemohli chodiť, keďže Danielko to zle znášal. Všetko sme sa učili doma. Dnes vie pekne rozprávať celé vety a dokonca stojí na nôžkach,“ hovorí šťastná mamička Zuzana (37), ktorej synček sa už naučil bicyklovať a dokonca dvakrát do týždňa navštevuje školu.

Komplikácie v puberte

Kameňom úrazu vo vývoji chlapčeka sa stal príchod puberty, keď sa jeho psychický stav veľmi zhoršil. Žiadne lieky nezaberali, ba práve naopak, začali mať opačný účinok. „Danko z ničoho nič začal kričať, búchať, dupať a bol zmätený. Často ležal na zemi a vydával zvuky. Bolo to veľmi ťažké, mnohokrát som ho musela držať, aby si neublížil.

Plakala som spolu s ním,“ opisuje mama ťažké stavy, ktoré musela so synom prekonať. Akoby zázrakom sa všetko zmenilo, keď si zúfalá mama začala Danka brávať do záhrady. „Bol to risk ísť s ním v tom stave niekam, ale nemala som na výber.

V záhradke sa však stalo niečo neuveriteľné! Danko hneď po príchode utekal za sliepkami. Dve hodiny pri nich čupel a sledoval ich. Potom ich aj nosil na rukách, bozkával ich, túlil sa k nim. Priznám sa, plakala som od šťastia,“ opisuje jeho nezvyčajnú premenu mama.

Začal spávať v záhradke

„V záhradke máme aj malú chatku, tak sme tam asi každý tretí deň aj spávali. Videla som, že Danko je každý deň na tom lepšie. Bola radosť na neho pozerať. Krik, plač a agresivita zmizli,“ pokračuje Zuzana, ktorá okamžite pochopila, že jej syn potrebuje slepačiu terapiu. Teraz túži Dankovi vytvoriť farmu pre jeho obľúbené zvieratká.

„Keď vidím, aký je šťastný, ako mu dodávajú sliepočky energiu, radosť a chuť do života, chcem urobiť všetko, aby som mu na to vytvorila podmienky. Chcem v ňom vybudovať zodpovednosť, aby sa vedel o ne postarať, nakŕmiť ich. Vidieť, že netreba chodiť na drahé delfínové terapie či terapie s koníkmi, nášmu Dankovi stačia sliepočky. Som vďačná každému, kto nám pomáha a pomôže ešte s novou farmou,“ uzatvára.

Zlepšujú zdravotný stav

Podľa odborníka na hydinu Štefana Henžela je slepačia terapia daná rokmi, ľudia tieto zvieratá majú totiž už dlhšie vo veľkej obľube. „Máme skúsenosti s ľuďmi, ktorí dostali infarkt a nemohli sa starať o sliepky, keď boli na ne zvyknutí, že ich zdravotný stav nebol dobrý. Hneď ako sa vrátili k sliepkam, ich zdravotný stav sa výrazne zlepšil. Hydina je taká, že prispieva k lepšiemu stavu,“ vysvetľuje.

Holandské sliepky

- váha v dospelosti: cca 2 kg

- znáška: do 140 ks ročne

- okrasné plemeno s výrazným chocholom bielej farby

- menej sa pohybujú a dajú sa pekne zdomácniť

- mimoriadne prítulné plemeno