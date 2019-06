Nádherné vyznania detí ku Dňu otcov rozcítia aj drsniakov: Prečo ľúbime svojich tatkov

Sú zábavní, múdri aj obdivuhodní. Slovenské deti milujú svojich otcov, ocinov, tatkov alebo tatinov a vidia v nich nielen autority, ktoré ich vychovávajú, ale aj kamarátov, ochrancov, učiteľov a či dokonca superhrdinov.

Pri príležitosti Dňa otcov, ktorý oslávime už túto nedeľu, nám chlapci a dievčatá prezradili o svojich tatkoch ešte oveľa viac.

Je to môj Superman

Ronko s otcom Rolandom (33), Lučenec: Otvoriť galériu Ronko (6) s otcom Rolandom (33) Zdroj: gal

- Zbožňujem môjho otecka, je to superman, ktorý mi splní úplne všetko. Aj teraz som dostal od neho na narodeniny psíka, ktorého som si veľmi želal.

Je veľký a silný superhrdina

Davidko (4) s otcom Petrom (37), Rapovce: Otvoriť galériu Davidko (4) s otcom Petrom (37) Zdroj: den

- Ľúbim svojho tata, lebo je veľký a silný, je ako superhrdina. Ochráni ma pred všetkým, keď som s ním, ničoho sa nebojím.

Nebojí sa zvierat

Samuel (8) s otcom Jaroslavom (39), Kremnica Otvoriť galériu Davidko (4) s otcom Petrom (37) Zdroj: šiš

- Svojho tatka mám rád, lebo ma učí, ako byť dobrým. Vie veľa o zvieratách, nebojí sa ich a učí to aj mňa. Berie ma na výlety, do lesa aj k vode. Všetko mi ukazuje, vysvetľuje, a aj ma skúša. Spolu aj fotíme, daroval mi fotoaparát. Keď niečo zaujímavé v lese odfotíme a nepoznáme to, večer to hľadáme v atlasoch. Mám ho veľmi rád, raz by som chcel byť ako on.

Hrá sa snami s transformermi

Dvojičky Martinko (6) a Miško (6) s otcom Vladimírom (39), Klokočov: Otvoriť galériu Dvojičky Martinko (6) a Miško (6) s otcom Vladimírom (39) Zdroj: anc

- Náš tato je skvelý, lebo chodí s nami na výlety. Hrá sa s nami, kúpil nám bicykel a transformerov.

Vymýšľa srandy

Zarka (2) a Mia (6) s otcom Ferom (32), Rimavské Zalužany: Otvoriť galériu Zarka (2) a Mia (6) s otcom Ferom (32) Zdroj: fab

- S naším ocinkom je poriadna zábava. Hrá sa s nami a vymýšľa všelijaké srandy, na ktorých sa smejeme.

Berie ma k hasičom

Samko (3) s otcom Petrom (36), Bzince pod Javorinou: Otvoriť galériu Samko (3) s otcom Petrom (36) Zdroj: šiš

- Milujem svojho tatinka, lebo ma berie so sebou na hasičské tréningy. Kúpil mi hasičské auto a všetko mi dovolí.

Ochraňuje nás

Emmka (4) a Jessica (9) s otcom Stanislavom (34), Bratislava: Otvoriť galériu Emmka (4) a Jessica (9) s otcom Stanislavom (34) Zdroj: gal

- Nášho tatina ľúbime , pretože je to náš ochranca. Je veľmi šikovný a doma vie opraviť všetko, čo sa pokazí. Priali by sme si preňho veľa zdravia, aby nebol chorý, lebo stále pracuje.