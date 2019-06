Už v pondelok vzdelávacie CD pre najmenších z edície Škola hrou: Ako učiť deti cez prázdniny?

Už o pár dní sa začínajú školské prázdniny. Obdobie, keď sa deti tešia na voľno a oddych od školy a povinností.

Ak však nechcete, aby vám úplne zleniveli, je dobré ich aspoň nenápadne vzdelávať. Už v pondelok dostanete v Novom Čase ako prílohu cédečko so vzdelávacími pesničkami, rozprávkami a testmi spolu s novinami za nezmenenú cenu 0,59 eura.

V každom vydaní môžete nájsť jedno CD z piatich variantov – Slovenčina, Angličtina, Testy z angličtiny, Matematika a Pesničky pre najmenšie deti. Využite veselý a zábavný spôsob, ako deti nenápadne učiť.

Majú sa deti počas voľna učiť, alebo nie? Pravda bude zrejme niekde uprostred. Deti by sa mali učiť, ale nie predmety ako v škole. Skôr spoznávaním prírody a rôznych pamiatok. Deti sa veľmi rady a rýchlo učia. Obzvlášť v prípade, ak nechápu, že sa vlastne učia. Vzdelávacie CD Nového Času to presne spĺňajú.

Dobré je zážitkové učenie

Miron Zelina, školský pedagóg

- Mali by sa učiť, ale nie tak, že budú sedieť nad knižkou, študovať a budú ich skúšať, či vedia vybrané slová. Treba vytvárať situácie, aby mohli poznávať prírodu. Napríklad pri každej činnosti, keď sú vonku alebo hocikde inde, sa dá precvičiť slovenský či cudzí jazyk, matematika.

Učiť sa hravo

Eva Fischerová, detská psychologička

- Aj počas letných prázdnin by sa deti mali venovať učeniu, ale skôr hravejšou formou. U niektorých detí to je nevyhnutné, pretože majú problém s pamäťou alebo so sústredením. Vďaka učeniu im počas leta mozog nezlenivie, ale netreba na ne tlačiť.

Pesničky pre najmenšie detičky

- pesničky, ktoré vaše deti naučia počítať, pozdravy, dopravné prostriedky, ale aj čo majú robiť, keď sa stratia

- na CD nájdete 13 pesničiek

Angličtina - vzdelávacie pesničky a rozprávky

- rozprávanie sa strieda s pesničkami, ktoré deti nenásilnou formou učia anglické slovíčka

- 4 pesničky a 6 krátkych príbehov naučia deti slovíčka a vety z angličtiny

Matematika a iné:

- deti sa naučia veselými pesničkami rozdiel medzi súčinom, súčtom či podielom

- hravou formou sa dozvedia, že jeden kilometer má tisíc metrov a jedna minúta 60 sekúnd

- celkovo 10 pesničiek si deti určite zamilujú a nenásilnou formou opakovania textu sa zároveň naučia základné matematické operácie či prevody

Slovenčina

- rytmické pesničky, ktoré nenechajú žiadne dieťa obsedieť a určite by sa za ne nehanbil ani DJ na detskej diskotéke

- naučiť sa abecedu, vybrané slová či ako rozoznať slovesá nebolo nikdy ľahšie

- školáci si obľúbia texty piesní, ktoré im pri tabuli prinesú jednotku a ani si to neuvedomia

Testy z angličtiny

- na cédečku nájdu deti 40 učebných materiálov, ktoré ich zoznámia so slovíčkami a gramatikou

- aby si overili svoje vedomosti, môžu si ich skontrolovať pomocou jednoduchých testov

- na konci každého testu nájde školák prehľadné vyhodnotenie a úspešnosť.