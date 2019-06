Kandidát na prezidenta SZĽH Rusnák: Prioritou je rozvoj a dlhodobá stabilizácia klubov

Bývalý slovenský hokejový útočník Dárius Rusnák sa pri svojej kandidatúre na prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) zameriava na rozvoj a dlhodobú stabilizáciu klubov, zlepšenie infraštruktúry a výchovu mládeže. Na tieto aspekty sa najmä sústredí v prípade, že uspeje v súboji s protikandidátmi Miroslavom Šatanom a Jaromírom Šmátralom.

Rusnák to uviedol vo svojom stanovisku, ktoré zaslal TASR v utorok popoludní po tom, čo šéf spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner vyzval jeho i Šmátralu, aby sa vzdali svojich kandidatúr v prospech kapitána majstrov sveta z Göteborgu 2002 a spojili sa s ním v záujme napredovania hokejového hnutia.

"Možno je to trochu odvážne, ale preto, že všetkých troch kandidátov poznám, rád by som ich vyzval, alebo v tom najlepšom slova zmysle poprosil, aby zvážili, že by miesto súperenia podali Mirovi, ktorý je podľa mňa najlepší kandidát na post prezidenta, pomocnú ruku. A všetci takto spoločne posunuli hokej o ďalších niekoľko krokov vpred," uviedol Lintner.

Rusnáka na post prezidenta nominovali kluby HK Gladiators Trnava a HC 05 Banská Bystrica.

TASR prináša stanovisko Dáriusa Rusnáka v plnom znení a bez redakčných úprav.

"Vyjadrenie ku kandidatúre za prezidenta SZĽH

Pred domácim šampionátom som informoval, že v prípade záujmu o moje služby, by som sa zaoberal kandidatúrou na post prezidenta SZĽH. Po stretnutiach s viacerými klubovými predstaviteľmi za posledné týždne, som sa rozhodol prijať túto ponuku. Klubom som prezentoval svoju víziu na najbližšie tri roky, ako by mal zväz fungovať a pracovať.

Prioritou je rozvoj a dlhodobá stabilizácia klubov. Nie zväz, ale kluby sú totiž tými, ktorí tvoria slovenský hokej. Vychovávajú a vzbudzujú lásku k športu u našich detí. Dodávajú hráčov pre všetky slovenské reprezentácie. Prinášajú nových fanúšikov a pozitívnu emóciu na naše štadióny. Preto sa budem zasadzovať o zvýšenie finančných i nefinančných prostriedkov pre kluby.

Z hľadiska hokejovej infraštruktúry, budem proaktívny pri tvorbe prostredia, kde by naše nádeje a fanúšikovia s radosťou chodili. Riešenia vidím v rekonštrukcii štadiónov a výstavbe plnohodnotných tréningových hál na tzv. slepých miestach na mape Slovenska.

Slovenský hokej by som rád videl ako lídra nášho športu vo výchove mládeži a zdravého životného štýlu našich detí. Budem apelovať na MŠVVaŠ SR o zvýšení podpory športu na školách, počtu hodín telesnej výchovy. Pokračoval by som v doteraz rozbehnutých aktivitách, ktoré podporujú nábor detí na hokej. Taktiež podporujem myšlienku tvorby hokejových akadémií, ak pilotný projekt v Trenčíne ukáže svoje opodstatnenie. Zatiaľ však chcem pomôcť klubom pri tvorbe profesionálnejších podmienok pri rozvoji hráča dorasteneckého veku. To zahŕňa zlepšenie športovo-technických, personálnych a zdravotných podmienok, ktoré mladý hráč potrebuje.

Oboch mojich protikandidátov, ako Mira Šatana, tak aj Jara Šmátrala poznám ako šikovných a čestných ľudí. Verím, že v tomto duchu zvedieme súboj o vedenie SZĽH.

Samozrejme, aj keď hovorím v prvej osobe, nie je možné aplikovať akékoľvek vízie bez kolektívnej podpory. V prípade zvolenia budem spolupracovať s každým, kto má záujem sa podieľať na rozvoji slovenského hokeja.

Dárius Rusnák."