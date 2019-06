Slovan stále nesplnil podmienky, kľúčový dátum je 1. júla: Bude v Tipsport Lige?

Pro-Hokej chystá na nasledujúcu sezónu ďalšie novinky, no zatiaľ o nich nechcel príliš hovoriť. Najmä preto, že ešte nie je jasný konečný počet účastníkov Tipsport Ligy.

Do nej sa prihlásilo všetkých desať slovenských tímov, ktoré si v nej vybojovali účasť, a taktiež dva maďarské. Vlaňajší nováčikovia DVTK Jegesmedvék Miškovec a MAC Budapešť však ešte nemajú isté miesto.

"Táto téma bude pokračovať v nasledujúcich týždňoch, keď budeme doťahovať nový kontrakt s maďarskými partnermi, ktorý ešte nie je podpísaný," uviedol riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner.

Trinástym účastníkom by mal byť Slovan Bratislava. "Belasí" nepokračujú v KHL, keďže sa im nepodarilo nájsť nového investora. Vrátiť sa tak chcú do najvyššej domácej súťaže, v ktorej v sezóne 2011/2012 získali svoj v poradí ôsmy titul. Bratislavský klub však má na krku dlhy spôsobené nielen nevyplatením miezd hráčom, ale dlží aj mestu za prenájom haly. Člen predstavenstva klubu Juraj Široký mladší priznal, že ide o niekoľko miliónov eur.

"Licenčné konanie je v plnom prúde, kľúčový dátum je 1. júla, keď musí byť splnená jedna z kľúčových podmienok pre všetky tímy. Je to vyrovnanie všetkých záväzkov po dobe splatnosti voči hráčom a trénerom. My ako Pro-Hokej teraz len čakáme na celý ten proces a čestné vyhlásenia. Následne zhotovíme správu, ktorú pošleme na nový Výkonný výbor SZĽH. Na Slovan sa tešíme a veríme, že splní všetky podmienky," uviedol. Lintner prezradil, že všetkých desať slovenských klubov, mimo Slovana, by malo byť k 1. júlu pripravených. "Na poslednom stretnutí pred 14 dňami deklarovali, že naplnia všetky podmienky."

Podľa konečného počtu účastníkov bude vyzerať aj herný formát nasledujúcej sezóny. "Máme pripravené oba, pre 12 aj 13 klubov. Tie formáty sú rozdielne, ale hracie dni veľmi podobné. Prezentovať ich budeme až tesne pred sezónou, no môžem povedať, že pri 12 účastníkoch je pripravená zaujímavá novinka," prezradil Lintner.

"Opäť chystáme aj sprievodnú akciu, jeden projekt, ktorý sa týka zastrešenia bývalých hráčov ligy, no a pripravíme aj niečo na leto pre deti. Detaily však prezradím až tesne pred štartom súťaže."