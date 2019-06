Juraj Valach rieši vážny problém: Otcovi dvojičiek sa rúca zmysel pre hokej

Zaistiť milované dvojičky. To je hlavný a jediný zmysel, pre ktorý Juraj Valach (30) zostal pri hokeji po strate manželky Simonky, ktorá zomrela počas tehotenstva v júni 2016. Lenže v českom Chomutove už niekoľko mesiacov márne čaká na výplaty v hodnote viac než 39 000 eur.

K slovenskému reprezentantovi sa už pridali aj jeho spoluhráči, ktorí majú rovnaký problém a podobne nechápavo krútia hlavami, že kompetentní nechali situáciu zájsť až tak ďaleko!

Chomutov v tejto sezóne vypadol z extraligy, keď nezvládol baráž. Juraj Valach počas nej držal palce spoluhráčom len z tribúny, keďže mal zlomenú ruku a týždeň navyše strávil v nemocnici so salmonelózou. To ešte fanúšikovia netušili, že veľký smoliar márne čaká na plácu za odvedenú prácu. „Zdravím vedenie klubu Chomutova a ďakujem im za to, že pripravili môjho chorého syna o skoro milión českých korún. Zdravím tiež Český zväz ľadového hokeja, že umožňuje gaunerom pôsobiť v lige. Ako živiteľ dvoch detí som veľmi vďačný tejto zberbe za pomoc, ktorú som v mojej ťažkej životnej situácii dostal,“ napísal na sociálnej sieti obranca, ktorého manželka pred troma rokmi skolabovala a počas predčasného pôrodu zomrela.

Deti Amálku a Jerguša tak vychováva sám za pomoci svojich rodičov. Pri hokeji zostal len preto, aby dvojičky zaistil. „To je môj hlavný zmysel. Hokej bol vždy súčasťou môjho života, nič iné neviem, ani som nikdy nič iného nerobil. Teraz sa o deti musím postarať a uživiť ich,“ priznal v minulosti pre Nový Čas.

Česká hanba

Status slovenského reprezentanta, ktorý je momentálne bez klubu, spustil lavínu sťažností jeho spoluhráčov. „Systém nepočíta, alebo nechce počítať s tým, že k takejto situácii príde. Je to hanba pre celý český hokej,“ uviedol pre isport.cz obranca Ronald Knot.

Peniaze chýbajú aj útočníkovi Vladimírovi Růžičkovi ml., ktorého otec Pirátov trénoval: „Človek chodil domov a neustále premýšľal, ako zaplatí účty a ďalšie veci. Druhá strana nepočká a nezaujíma ju, že vám klub neplatí.“ Majiteľ Chomutova Jaroslav Veverka chcel klub predať podnikateľovi Milanovi Soukupovi. Keď sa však oboznámil s finančnou situáciou, obchod zrušil s vysvetlením, že dlhy sú príliš vysoké a neporadí si s nimi nikto!

Na vedenie klubu Piráti Chomutov a tiež Český zväz ľadového hokeja sme sa včera obrátili s otázkou, kedy by sa mohol Juraj Valach dočkať meškajúcich výplat, no do uzávierky nám neodpovedali.