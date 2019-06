Princ Philip si pred Harryho zásnubami s Meghan neodpustil poznámku: Zdrvujúca úprimnosť

Princ Philip, manžel britskej kráľovnej Alžbety II., je známy svojou úprimnosťou. Nie vždy je taktný a nie vždy je citlivý voči blízkym.

Keď za ním jeho vnuk princ Harry prišiel s tým, že by sa rád zasnúbil a raz aj oženil s americkou herečkou Meghan Markle, dedo Philip mu svoj názor vyjavil úprimne. ,,My sa s herečkami ukazujeme, ale herečky si neberieme," odvetil a dal Harrymu najavo, že Meghan neschvaľuje.



98-ročný manžel Alžbety II. však na svojho vnuka príliš vplyv nemal. Harry sa napriek tejto poznámke s Meghan zasnúbil a v máji minulého roka z nej sobášom urobil členku britskej kráľovskej rodiny. Harry a Philip sú si blízki a majú spolu dobrý vzťah. To ale neznamená, že by sa tvrdohlavý Harry poslušne riadil všetkým, čo mu dedo poradí.



Vojvoda z Edinburghu bol prvým členom rodiny, ktorý po pôrode videl Harryho syna Archieho. ,,Jednoducho sme na vojvodu narazili, ako prechádzal okolo, bolo to veľmi milé," zverila nedávno Meghan. ,,Tolerancia je základná esencia vzťahu. Môžete ma citovať, kráľovná má túto schopnosť tolerancie v ohromnej miere," vyhlásil vojvoda z Edinburghu v roku 1997, keď sa vyjadroval k manželstvu. Bolo to v čase po rozvodoch ich synov princa Charlesa a princa Andrewa.