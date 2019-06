Harrymu došla trpezlivosť: Meghan sa na balkóne Buckinghamského paláca takmer rozplakala

Foto

Každý pár sa sem-tam pohašterí. Avšak pre princa Harryho (34) a vojvodkyňu Meghan (37) to môže byť o to náročnejšie, keďže sú stále pod drobnohľadom ľudí. A práve to sa im stalo na nedávnej ceremónii britskej armády Trooping the Colour.