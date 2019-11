Vyjsť s introvertom nie je ľahké: Niektorí ľudia sa naschvál držia bokom, to však neznamená, že sú mimo

Je to povahová črta, nie chyba a nemá to žiaden súvis s vašou povahou a už vôbec nie s vašimi schopnosťami rodiča. Je to jeden z úplne zdravých variantov osobnosti. Všetko je v poriadku.

Samozrejme, nie je introvert ako introvert. Medzi hraničnými formami introverzie a extroverzie je široká paleta rôznych pomerov týchto povahových čŕt. Málokto je len jedno alebo len druhé. Niekto má rád samotu extrémne, iný si len občas potrebuje od ľudí oddýchnuť.

„V našej spoločnosti sú viac obľubovaní, oceňovaní a uznávaní extrovertnejší ľudia. Svojou energiou, vyhľadávaním spoločnosti ľudí a prejavovanou radosťou veľmi jednoducho dobyjú srdcia ľudí vo svojom okolí,“ hovorí Marek Madro, psychológ z poradne pre mladých IPčko.

Lenže čo s introvertom? V prvom rade by ste mali chápať a akceptovať, aký je, že nevyhľadáva spoločnosť. Ak ho zavoláte na akciu, je veľmi pravdepodobné, že sa bude vyhovárať a vykrúcať. Kým si uvedomíte, že ide o introverta, môže na vás pôsobiť dojmom nezáujmu či dokonca nespoločenského správania. Nie je to však tak. Bývajú to veľmi inteligentní ľudia. Veľa štúdií ukazuje, že čím vyššie IQ človek má, tým vyššia je miera jeho introverzie.

„Niektoré výskumy poukazujú na výhody introverzie napríklad pri dosahovaní lepších študijných výsledkov alebo pri vedení tímu ľudí z pozície lídra. U introvertných vodcov sa zväčša zisťuje väčšia miera kreativity a tiež poskytujú viac priestoru na prejavenie nápadov svojich podriadených. Samota, ktorú introverti často obľubujú, sa teda pri kreatívnom procese javí ako dôležitá,“ vysvetľuje ďalej psychológ Madro. Občas to však s introvertmi naozaj nie je jednoduché. Ak nejakého poznáte, alebo ním sám ste, iste sa v nasledujúcich riadkoch nájdete.

3 rozdiely medzi introvertmi a extrovertmi

Energia

Extroverti majú tendenciu dobíjať si energiu tým, že sa nachádzajú medzi ľuďmi a vyčerpáva ich dlhšie obdobie samoty. Naproti tomu introverti sa dobíjajú osamote a spoločnosť iných im energiu odoberá.

Rozprávanie ozprávanie a rozmýšľanie

Extroverti majú tendenciu myslieť, keď hovoria, zatiaľ čo introverti zvyčajne premýšľajú skôr, než rozprávajú.

Spoločnosť

Introverti uprednostňujú hlbšie rozhovory s jedným alebo s dvoma ľuďmi naraz, zatiaľ čo extroverti dávajú prednosť voľnej debate vo väčšej skupine ľudí.

Mýty o introvertoch

Neradi rozprávajú

Áno aj nie. Naša spoločnosť sa snaží rozprávať stále, lebo to považujeme za prejav slušnosti. Introverti necítia potrebu viesť tie krátke rozhovory vo výťahu a v kuchynke. Ale ak ich téma zaujme a vy o ich názor prejavíte záujem, šmahom ruky sú z nich tí najutáranejší ľudia na svete.

Sú hanbliví a plachí

Hoci to tak môže vyzerať, ich správanie nemá so strachom z ľudí vôbec nič spoločné. Ľudí sa neboja, len o nich väčšinou nemajú záujem. Skrátka nevidia dôvod, prečo by sa s vami mali baviť. Ale ak chcete, aby sa s vami rozprávali, obvykle ich na to stačí vyzvať.

Nemajú radi ľudí

Ale majú! Len nie všetkých. A nie vždy. Keď majú svoje extrovertnejšie obdobie a chuť ísť von, sú priateľskí a bavia sa rovnako ako ostatní. Len ich to vnútorne veľmi vyťažuje, a tak po nejakom čase potrebujú odísť a byť sami. Aby si oddýchli a nabrali nové sily.

Sedia doma a nič nerobia

Aj títo tichí ľudia majú svoje ciele, plány a sny. A koľko snov! Rovnako ako iní snažia si ich splniť a posúvať sa v živote ďalej. Akurát to obvykle nebýva to, čo je práve moderné a nepotrebujú na to obecenstvo. Šliapu si svoju cestu za šťastím potichu.

Sú vďační za akýkoľvek kontakt

Ľudia si radi myslia, že introverti sú osamelí, a tak sa niektorí snažia potešiť ich svojou prítomnosťou a rozhovorom. Existuje dokonca aj názor, že introvertov je jednoduché zneužívať a že keď im doprajete náznak priateľstva, budú neskutočne šťastní. Nuž, nie je to tak. Ak okolo vás prebehne uplakané dievča, môže jej váš záujem pomôcť, ale ak sedí samo uprostred preplnenej jedálne a číta si, je to tak preto, lebo to chce. Ak sa s vami introvert kamaráti, nie je to preto, lebo nikoho iného nemá. Ale ak sa ho pokúsite využívať, rýchlo spoznáte, že bez vás prežije tiež.

Ich silné stránky

Sú dobrí poslucháči

Každý sa občas potrebuje vyrozprávať, dostať priestor pre seba, pozornosť a možno aj pochopenie. Práve preto sú ľudia, ktorí dokážu počúvať, mimoriadne obľúbení. A v tomto sú introverti fakt dobrí.



Čítajú ľudí

Ľudí viac pozorujú, ako s nimi hovoria. Je pre nich veľmi ľahké „prečítať“ človeka. Vedia vycítiť náladu, veľmi dobre vnímajú nevyslovené slová, dokážu identifi kovať gestá...



Rozhodujú sa rozvážne

Introverti sa rozhodujú veľmi dlho, pretože skôr, ako zvolia nejakú alternatívu, premýšľajú a zvažujú každú možnosť a všetky jej následky.



Sú oddaní

Času, ktorý sa introverti rozhodnú stráviť v spoločnosti, nebýva veľa. A venujú sa vtedy ľuďom, ktorí si to podľa nich zaslúžia a na ktorých im naozaj záleží. Vyberú si len zopár ľudí, ktorých majú skutočne radi, a pre tých majú srdce na dlani. To z nich robí stabilnejších partnerov, zabezpečovateľov rodiny, priateľov, rodičov aj kolegov.



Neurážajú sa

Bežní ľudia pred tým, ako začnú konverzáciu s cudzím človekom, zvažujú spôsob prejavu, aby nepôsobili hrubo alebo nepriateľsky. U introverta sa tým nemusíte zaťažovať. Niežeby mu to bolo jedno, lebo

je ignorant. Len vás neodsúdi iba pre spôsob prejavu. Oveľa podstatnejšie než, AKO hovoríte, je pre neho, ČO hovoríte.



Netelefonujú

Introverti majú so svojím telefónom veľmi rozporuplný vzťah. Majú ho na to, aby sa mohli spojiť s okolím, ale už nie na to, aby sa okolie mohlo spojiť s nimi! Čokoľvek sa dá vybaviť mailom alebo inou písomnou

formou, uprednostnia to pred telefonátom alebo nedajbože osobným rozhovorom.



Jenn Grannemanová, autorka bestsellera Tajné životy introvertov: Vnútri nášho skrytého sveta

- Ste zo svojho dieťaťa zmätení? Nespráva sa tak, ako by ste očakávali? Je váhavé a rezervované? Namiesto hrania sa radšej postaví obďaleč a pozerá na ostatné deti? Niekedy vám rozpráva príbehy, ale inokedy je tiché a nemôžete prísť na to, čo sa deje v jeho hlave? Veľa času trávi samo vo svojej izbe? Jeho učitelia hovoria, že si želajú, aby sa viac zapájalo do aktivít v triede? A čo je najčudnejšie, zdá sa, že je s tým úplne spokojné? Gratulujeme: Máte doma introverta!

Nie je to chyba

Je to povahová črta, nie chyba a nemá to žiaden súvis s vašou povahou a už vôbec nie s vašimi schopnosťami rodiča. Je to jeden z úplne zdravých variantov osobnosti. Všetko je v poriadku.

Nechajte ho rozprávať

Áno, introverti rozprávajú menej, ale rozprávajú. Ak ich niečo zaujíma. Takže, keď už dieťa začne, počúvajte ho.

Doprajte mu samotu

Pretože ju potrebuje. Ak nemôže mať vlastnú izbu, vytvorte mu aspoň vlastný kútik, napríklad oddelený závesom.

Nie je hanblivé

Hanblivosť nie je to isté ako introverzia. Hanblivosť je črta, ktorú možno pozmeniť, napríklad zvýšením sebavedomia, ale introverzia je stav trvalý. Nehovorte dieťaťu a ani o ňom, že je hanblivé. Spôsobí mu to len problémy v snahe zlepšovať svoju komunikáciu s ostatnými.

Nežiada o pomoc

Nepýtajte sa: „Čo bolo v škole?“, lebo vám odpovie: „Nič“. Klaďte presnejšie otázky, ako napr.: „Čo máš nové?“, „Stalo sa dnes niečo, čo by ma zaujímalo?“ Ale ak nechce hovoriť, nenúťte ho.

Bráňte ho

V našom súčasnom školstve, bohužiaľ, je možné, že dostanete od učiteľov výčitku, že sa nehlási a nezapája do spoločných aktivít. Bráňte ho. Skúste vysvetliť, že je jednoducho introvertný a zabráňte pedagógom tlačiť vaše dieťa do aktivít, ktoré robiť nechce. Mohlo by sa vám totiž stať, že ho odrazu bude každé ráno bolieť bruško a nebude chcieť ísť do školy. Samozrejme, akceptujte učiteľove pokusy o jemné začlenenie, veď aj vy to robíte.

Naučte ho brániť sa

Vysvetlite mu, že je v poriadku, že je rado samo a menej rozpráva. Ale musí chápať, že ho to nerobí horším a ak sa mu deje niečo, čo sa mu nepáči, môže to zastaviť. Je to síce ťažká úloha, lebo introverti riešia svoje problémy sami vo svojom vnútri, ale veľmi dôležitá. Inak sa vám môže stať, že ani nebudete vedieť, ak ho budú v škole napríklad šikanovať.

Nesnažte sa ho prerobiť

Extroverta z neho neurobíte, iba mu spôsobíte traumu a narušíte sebavedomie. Nenúťte ho chodiť na kolektívne športy a umelo mu nedohadujte nové priateľstvá.

Ako zistím, či má dieťa problém, alebo je len introvert?

Marek Madro, psychológ z poradne pre mladých IPčko:

- U človeka introverta si tento osobnostný rys všímame v istej miere počas jeho celého života. Pri psychických problémoch u človeka, alebo pri vzniku psychických porúch často dochádza k zmene doterajšieho správania. Ide napríklad o zmenu v režime spánku, príjme jedla, komunikatívnosti. Na to, ako sa správanie jednotlivca zmení, môže mať vplyv viacero vecí. U introvertného jednotlivca môže práve zvýšený záujem o sociálny kontakt naznačovať psychické problémy. Preto je veľmi dôležité pri posudzovaní brať do úvahy celý kontext situácie daného jednotlivca.